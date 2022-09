Khi đủ điều kiện, cổ phiếu FLC, ROS sẽ được giao dịch trở lại

Tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán Ngày 5/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán. Tại chỉ thị này, Bộ trưởng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng, Vụ Pháp chế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng thể Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với sự phát triển của thị trường, hạn chế nguy cơ gây mất an ninh, an toàn của thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chỉ thị của Bộ trưởng cũng giao UBCKNN chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch; thẩm định chặt chẽ các hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán của các doanh nghiệp, chú trọng kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, đặc biệt lưu ý các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh, các công ty mới thành lập, doanh thu chưa tương xứng với quy mô vốn, chưa có sản phẩm, định hướng kinh doanh rõ ràng,...