-Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Cao điểm thi đua nước rút chặng cuối năm

(TBTCO) - Trước áp lực rất lớn là cùng với chính quyền, các ngành liên quan của TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện mỗi ngày giải ngân vốn đầu tư công hơn 500 tỷ đồng (từ nay đến ngày 31/1/2024), Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thi đua chặng nước rút, hướng tới mục tiêu giải ngân nhanh nhất, hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát chi tại KBNN TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Phân loại trạng thái nhóm, tăng cường kiểm soát chi

Theo tổng hợp từ KBNN TP. Hồ Chí Minh, tổng giá trị giải ngân thuộc kế hoạch năm 2023 đến ngày 27/10/2023 toàn thành phố đạt 24.944 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 36% so với kế hoạch vốn do UBND thành phố giao và đạt 35% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước đến tháng 9/2023 là 51,38% và thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân 05 năm trước liền kề tính đến tháng 10 của thành phố là 42,7%.

Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ, cuối tháng 10/2023, sau cuộc họp chuyên đề về thúc giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2023, nhận thấy kết quả đạt được sau 10 tháng chưa như mong muốn do nhiều nguyên nhân, ban lãnh đạo KBNN thành phố đang dồn lực thực hiện các hoạt động chuyên môn đồng bộ dành cho chặng thi đua nước rút.

Theo đó, để góp phần giải tỏa áp lực, cùng tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị đang tiếp tục tổng hợp và tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện triển khai kế hoạch vốn và số liệu giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có nhu cầu hấp thụ vốn, đến các dự án triển khai nhằm phù hợp với tiến độ thực hiện từng dự án.

“Cùng thời điểm này, KBNN liên tục thông báo đến các chủ đầu tư gửi hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện cũng như hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành đến KBNN để kịp thời kiểm soát và thanh toán; thông tin đến chủ đầu tư các vấn đề cần lưu ý trong nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công vào thời điểm cuối năm, các sai sót thường gặp để các đơn vị chủ động thực hiện” - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải thông tin.

Cũng theo KBNN TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2023, đơn vị đã phân loại trạng thái 06 nhóm dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 để theo dõi tỷ lệ giải ngân hàng tháng nhằm đôn đốc chủ đầu tư. Đồng thời, KBNN báo cáo, đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp tham gia tháo gỡ vướng mắc, theo các tiêu chí như: nhóm dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán; nhóm dự án đã hoàn thành đang thực hiện quyết toán; nhóm dự án có khả năng hoàn thành năm 2023; nhóm dự án chuyển tiếp (hoàn thành sau năm 2023); nhóm dự án khởi công mới; nhóm dự án chuẩn bị đầu tư.

Thi đua trong từng đầu việc

Trong tiêu chí thi đua được phát động thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, ban lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, giao nhiệm vụ đến từng công chức kiểm soát chi vốn đầu tư công, thường xuyên bám sát tiến độ, tỷ lệ giải ngân của từng dự án cũng như nắm bắt các tồn tại phát sinh nhằm phối hợp với chủ đầu tư tìm phương án thống nhất giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời đến các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, tháo gỡ...

Tại thời điểm những tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ trên không những được duy trì, thực hiện xuyên suốt mà còn được tăng cường đến từng tập thể, cá nhân. Phó Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Thắng chia sẻ, thời điểm càng cận kề những ngày cuối cùng của năm, các cán bộ công chức của KBNN càng phải làm thêm giờ, ngoài giờ nhiều hơn.

“Chuyện ở lại hay thức đêm để cùng giải quyết công việc của cán bộ, công chức các phòng là bình thường. Thậm chí có những bộ phận, những phần việc cán bộ phải thức thâu đêm để giải quyết cho xong công việc, không để sang ngày hôm sau” - Phó Giám đốc KBNN Trần Thị Thắng chia sẻ.

Theo Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 100% giao dịch trực tuyến qua cổng dịch vụ công mức độ 4 với mô hình kho bạc 3 không (không tiền mặt, không khách hàng, không giấy tờ tại KBNN) triển khai thành công vừa qua. Đồng thời, KBNN tổ chức thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, trong 01 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng, các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau.

“Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị thực hiện đánh giá chỉ tiêu thi đua nội bộ hàng tháng, trong đó trách nhiệm công chức trong nhiệm vụ giải quyết hồ sơ dự án vốn đầu tư công đúng hạn, đúng quy định là chỉ tiêu được chú trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo tính minh bạch trong quản lý, tạo động lực thi đua” - ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Cũng tại thời điểm này, KBNN thành phố tiếp tục số hóa tài liệu, hồ sơ dự án để khai thác, bảo quản, hồ sơ, tài liệu các dự án đầu tư công một cách nhanh chóng, khoa học và thống nhất việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong điều kiện giao dịch qua trang dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, lãnh đạo và công chức đơn vị tuân thủ quy trình tiếp nhận, kiểm soát, luân chuyển chứng từ chi dự án vốn đầu tư công qua trang dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm đảm bảo về thời gian xử lý hồ sơ, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đáp ứng tốt nhất việc giải ngân vốn đầu tư công./.