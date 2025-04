Bình Định: Động lực tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn tích cực trong quý I

(TBTCO) - Quý I/2025, Bình Định ghi dấu ấn với bức tranh kinh tế - xã hội đầy lạc quan, nổi bật bởi tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vượt tỷ lệ trung bình cả nước.

Cụ thể, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I ước tăng 7,51% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi các ngành chủ lực: công nghiệp và xây dựng tăng 10,96% (công nghiệp tăng 10,70%, xây dựng tăng 11,75%), dịch vụ tăng 7,84%, nông, lâm, thủy sản tăng 3,43%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 2,93%. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh cũng duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc rõ nét trong 3 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 452,4 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 26,5% kế hoạch năm (1,710 tỷ USD). Các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng đơn hàng.

Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn với hơn 100 doanh nghiệp và 1.200 gian hàng tham gia là minh chứng cho sức hút thương mại của tỉnh. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 113,4 triệu USD, tăng 28,8%, chủ yếu phục vụ nhập nguyên liệu và máy móc cho sản xuất.

Tài chính công cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.650 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 26,7% dự toán năm. Nổi bật, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức) đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 25,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 2.177 tỷ đồng, tăng gấp 2,88 lần; riêng thu từ xuất nhập khẩu đạt 90 tỷ đồng, dù chỉ bằng 47,7% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.957 tỷ đồng, tăng 30,3%, đạt 20,8% dự toán năm.

Điểm sáng khác là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, với giá trị ước tính 1.165,3 tỷ đồng, đạt 13,85% kế hoạch Thủ tướng giao, vượt tỷ lệ trung bình cả nước. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt 11,85%, vốn Trung ương bổ sung đạt 16,63%, và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 27,46%. Kết quả này phản ánh sự quyết liệt của tỉnh trong việc thúc đẩy đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế.

Nhìn tới quý II/2025, UBND tỉnh Bình Định đặt mục tiêu GRDP 6 tháng đầu năm tăng trên 8%. Để đạt được, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho 55 dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp trọng điểm, giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn mang tính đột phá. Đồng thời, quản lý thu - chi ngân sách chặt chẽ, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai hóa đơn điện tử, sẽ là những giải pháp then chốt để duy trì đà tăng trưởng bền vững./.