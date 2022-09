Kinh tế 9 tháng năm 2022: GDP tăng cao, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt

9 tháng xuất siêu 6,52 tỷ USD Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 58,74 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 13%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD.