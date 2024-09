Kinh tế lấy lại đà tăng trưởng, con đường phục hồi còn gập ghềnh

ÔNG HENG KOON HOW - TRƯỞNG BỘ PHẬN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG, KHỐI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ KINH TẾ TOÀN CẦU CỦA UOB: Ngôi sao kinh tế đang lên của ASEAN Theo ông Heng Koon How, 3 thách thức chính đối với nền kinh tế Việt Nam và ASEAN thời gian tới là: sự phục hồi kinh tế không đồng đều và chậm chạp của Trung Quốc; rủi ro chính sách tiềm ẩn mà các tập đoàn và nhà đầu tư cần phải điều hướng; kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới... Mặc dù các rủi ro vẫn còn hiện hữu, song ông Heng Koon How dự báo mức tăng trưởng tích cực đối với Việt Nam. Sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay của Việt Nam có thể được kỳ vọng sẽ kéo dài sang nửa cuối năm 2024. Nền kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ dự báo tăng trưởng thương mại và sự gia tăng dòng vốn FDI của ASEAN. Triển vọng dài hạn của Việt Nam còn được hỗ trợ bởi lợi thế về nhân khẩu học và những xu hướng kinh tế vĩ mô tích cực. Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam được hỗ trợ bởi các xu hướng nhân khẩu học và kinh tế vĩ mô tích cực trong dài hạn. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành ngôi sao kinh tế đang lên của ASEAN.