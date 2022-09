Kỳ điều chỉnh ngày 12/9, giá xăng có thể tiếp tục giảm sâu?

Theo Oilprice, giá dầu thế giới ngày 9/9 được ghi nhận giảm mạnh, trong đó dầu thô WTI của Mỹ chỉ ở mức 83,5 USD/thùng, giá dầu Brent giao tháng 10 giảm về mức 89,39 USD/thùng. Với xu hướng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, giá xăng trong nước có thể giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 12/9/2022.

Giá dầu tiệm cận mức thấp nhất trong tháng 8/2022

Theo ghi nhận của giới kinh doanh, giá xăng dầu 9/9 trên thị trường thế giới tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dầu thô WTI còn 83,5 USD/thùng, giá dầu Brent là 89,39 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích và thương nhân, giá xăng bán buôn dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới do các nhà máy lọc dầu của Mỹ sản xuất quá nhiều nhiên liệu để cố gắng xây dựng thấp lại các kho dự trữ dầu diesel và dầu nhiên liệu. Theo ước tính của RBC, nhu cầu đối với xăng của Mỹ đã giảm 4,4% trong năm nay.

Giá dầu đang ở gần mức thấp nhất trong 8 tháng, do việc Trung Quốc gia hạn các biện pháp chống Covid-19 làm trầm trọng thêm lo ngại rằng hoạt động kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

Kỳ điều chỉnh ngày 12/9, giá xăng có thể tiếp tục giảm? Ảnh: Hải Anh

Trong khi đó dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7/9 giảm nhẹ ở mức 104,1 USD/thùng xăng RON 95, xăng RON 92 ở mức 99,4 USD/thùng, dầu diesel ở mức 131,3 USD/thùng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước đó là 105,4 USD/thùng xăng RON 92; 108,86 USD/thùng xăng RON 95 và 143,02 USD/thùng dầu diesel.

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Hiện, giá dầu diesel và dầu hỏa đã tăng khoảng 7.000 đồng/lít so với đầu năm (tăng 38,12%). Trong khi xăng RON95 và E5 RON92 đã giảm về mức tương đương giá đầu tháng 1.

Theo giới phân tích kinh tế, trong bối cảnh giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm sâu, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới có thể giảm mạnh.

Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũng cho hay, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 700 - 900 đồng/lít, còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 900 - 1.000 đồng/lít. Chính vì vậy, dự báo kỳ điều hành ngày 12/9, giá xăng sẽ giảm tương ứng khoảng 700 - 900 đồng/lít, dầu giảm quanh mức 1.000 đồng/lít, đưa giá xăng về mức hơn 22.000 đồng/lít (nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu có thể giảm ít hơn).

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5/9, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng trong nước giảm 366 - 439 đồng, xuống 23.359 - 24.230 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1.430 đồng/lít lên 25.180 đồng/lít, vượt giá xăng. Đây là điều chưa từng có trên thị trường xăng dầu trong nước vì giá xăng thường cao hơn giá dầu.

Giá dầu tăng cao khi giá xăng giảm, vì đâu ?

Tại kỳ điều chỉnh ngày 12/9 tới đây, doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải và ngư dân tỏ ra quan tâm đến việc liệu giá dầu tăng cao khi giá xăng giảm.

Trước đó, tại hai kỳ điều chỉnh vào ngày 21/8 và 5/9, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã tăng giá dầu hỏa và dầu diesel, trong khi giá xăng giảm.

Tại thị trường trong nước giá dầu đang cao hơn giá xăng. Ảnh: Diệu Linh

Tại kỳ điều chỉnh ngày 5/9, giá dầu diesel tăng 1.430 đồng/lít lên 25.180 đồng/lít; dầu hỏa tăng thêm 1.390 đồng lên 25.440 đồng/lít... Hiện giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.350 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.230 đồng/lít. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu cao hơn giá xăng.

Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng dầu đã qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Hiện, giá dầu diesel đã tăng gần 7.000 đồng/lít so với đầu năm, tương đương tăng 38,12%; trong khi xăng RON 95 và E5 RON 92 đã giảm về mức ngang với đầu tháng 1 năm nay.

Đề cập đến việc giá dầu cao hơn giá xăng, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải lý giải, nguyên nhân là thị trường thế giới từ đầu năm 2022 đến nay gặp nhiều bất ổn. Ngay sau cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, nguồn cung cấp dầu cho thị trường châu Âu và Mỹ giảm nên nhu cầu đối với dầu diezen và dầu hỏa tăng cao cung cấp cho thị trường khí đốt dẫn đến giá hai loại dầu này đều tăng cao hơn giá xăng.

Đồng thời, để chuẩn bị cho nhu cầu mùa đông, người dân đang dần chuyển sang sử dụng dầu nên giá dầu tăng cao hơn giá xăng. Hiện nay, giá xăng trung bình trên thế giới là 105 USD/thùng, trong khi đó giá dầu là 143 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, thuế nhập khẩu dầu bình quân chỉ ở mức 0 - 0,12%, thuế nhập khẩu xăng ở mức 9,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu là 0%, còn xăng là 8 - 9%. Bình thường thì giá bán lẻ xăng trong nước luôn cao hơn so với giá dầu, nhưng vì những nguyên nhân nêu trên nên trong kỳ điều hành vừa qua giá xăng thấp hơn giá dầu.

Cũng chung cách lý giải nêu trên, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho hay, việc tăng giá dầu cũng bắt nguồn từ một số nguyên nhân như nhu cầu tăng cao khi các nước châu Âu chuyển sang sử dụng các nhiên liệu thay thế cho khí đốt của Nga, vốn đang rất đắt đỏ.

Bên cạnh đó, do nhu cầu trên thế giới tăng mạnh với dầu diesel, nhiều nước tích trữ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới do lo ngại thiếu hụt mặt hàng này. Một phần nguyên nhân cũng là do xuất khẩu dầu diesel từ Nga và Trung Quốc giảm mạnh; tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm trong khi mùa mưa bão tại Mỹ đang đến gần, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và vận chuyển dầu thô...