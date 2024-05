Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng

(TBTCO) - Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm có xu hướng tăng dần trong tháng 4/2024, trong đó, lãi suất trúng thầu tại thời điểm cuối tháng cao hơn từ 0,3%/năm đến 1,1%/năm so với phiên đầu tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 4/2024, HNX tổ chức thành công 17 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, hỗ trợ Kho bạc Nhà nước huy động được 22.746 tỷ đồng. Trái phiếu trúng thầu có kỳ hạn đa dạng gồm 5, 10, 15, 20 và 30 năm. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công trái phiếu có kỳ hạn dài 20 năm và 30 năm sau hơn 1 tháng gọi thầu không thành công.

Lãi suất trái phiếu chính phủ trúng thầu tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm có xu hướng tăng dần.

Lãi suất trúng thầu tại phiên cuối cùng trong tháng 4 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 1,61%, 2,5%, 2,68%, 2,8% và 3%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 4 là 2.040.411 tỷ đồng, tăng 1,13% so với tháng trước. Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ có sụt giảm so với tháng 3/2024 với tổng giá trị giao dịch đạt 174.558 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 9.187 tỷ đồng/phiên, giảm 20,96% so với tháng 3/2024. Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (Outright) chiếm 51,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là giao dịch mua đi bán lại (Repos).

Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 3 chiếm 2,45% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại mua ròng đạt 989 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ./.