(TBTCO) - Theo số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 29/4, tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã chậm lại trong ba tháng đầu năm 2022 trong khi lạm phát ở mức cao kỷ lục.

Các cửa hàng ở Oxford, London (Anh) ngừng hoạt động trong bối cảnh lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý I/2022 chỉ ở mức 0,2% so với mức 0,3% trong quý IV/2021. Trong khi đó, do giá năng lượng tăng cao, giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 4/2022 đã tăng 7,5% - mức cao nhất từ trước đến nay.

Tăng trưởng của cả khu vực Liên minh châu Âu ở mức 0,4%, so với mức 0,5% trong quý IV/2021.

Đối với các nước thành viên, số liệu của Eurostat cho thấy, nền kinh tế Pháp đã tăng trưởng trì trệ trong quý 1 so với mức tăng trưởng 0,8% vào quý trước đó. Tại Italy nền kinh tế cũng giảm 0,2%, còn Tây Ban Nha tăng trưởng chậm lại ở mức 0,3% so với mức tăng 2,2% vào giữa quý 3 và quý 4 năm ngoái. Đức là nước duy nhất trong 4 nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) đạt được kỳ vọng khi đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 0,2% so với 3 tháng trước.

Số liệu của Eurostat cũng cho thấy lạm phát tại khu vực đồng euro tiếp tục tăng nhẹ, đạt 7,5% tính đến tháng 4, so với mức kỷ lục 7,4% vào tháng trước. Lạm phát cơ bản (không bao gồm giá năng lượng và nhiên liệu) tăng từ 2,9% lên 3,5%. Giá năng lượng tăng 38%, trong khi giá thực phẩm chưa chế biến tăng 9,2%.

Dữ liệu cho thấy áp lực giá tiếp tục gia tăng trong khu vực đồng euro, khiến lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Bert Colijn, nhà kinh tế tại tập đoàn tài chính đa quốc gia ING, nhận định ECB có thể tăng lãi suất vào tháng 7 nếu triển vọng kinh tế không xấu đi.

Các nhà kinh tế lo ngại sự leo thang các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moskva gây nguy cơ thiếu hụt dầu mỏ và khí đốt sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp và đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa, làm giảm thu nhập hộ gia đình, đồng thời làm mất niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nga hiện đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng làm mờ đi triển vọng kinh tế của châu Âu. Nhà kinh tế Andrew Kenningham tại Capital Economics dự báo GDP khu vực đồng euro có thể sẽ giảm trong quý II/2022 do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine và giá năng lượng tăng cao gây ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của các hộ gia đình và niềm tin tiêu dùng, cũng như làm trầm trọng thêm các vấn đề nguồn cung.

Mức tăng trưởng 0,2% của khu vực eurozone trong quý 1 mặc dù cao hơn mức giảm 0,4% của nền kinh tế Mỹ, song tụt hậu so với mức tăng 1,3% của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm.