Tốc độ tăng giá ở các nước thuộc Liên minh châu Âu đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Tốc độ tăng giá ở các nước thuộc Liên minh châu Âu đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Báo cáo cuối ngày 19/10 của cơ quan thống kê Eurostat cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong khu vực EU trong tháng Chín ở mức 3,6%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tháng Tám vừa qua. Lạm phát ở các quốc gia thanh toán bằng đồng euro tăng tương tự trong một tháng, lên tới 3,4%.

Sự gia tăng lạm phát chủ yếu là do giá năng lượng tăng cao bởi nhu cầu cao và sự thiếu hụt nguồn cung.

So với tháng Tám, giá tiêu dùng tăng trong tháng Chín vừa qua tại 25 quốc gia EU, trong đó lạm phát không đổi ở Bồ Đào Nha và giảm ở Bỉ.

Malta có mức lạm phát thấp nhất, ở mức 0,7%. Tiếp theo là Bồ Đào Nha (1,3%) và Hy Lạp (1,9%). Giá cả tăng nhanh nhất ở các nước Baltic như Litva và Estonia, nơi tỷ lệ lạm phát lên tới 6,4%.

Ở Cộng hòa Séc, theo chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng là 4%, tức là tăng 0,91 điểm so với tháng Tám. Nếu không có sự hài hòa này, vốn đang được thực hiện để các nước có thể so sánh, giá tiêu dùng ở Séc đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát trong tháng Chín đã vượt mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tháng thứ hai liên tiếp, với dự định giữ tăng trưởng giá ở mức 2% mỗi năm để phục hồi nền kinh tế.

Cho đến nay, ECB vẫn ước tính lạm phát ở khu vực sử dụng đồng euro sẽ là 2,2% trong cả năm, mặc dù Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã thừa nhận vào cuối tháng Chín rằng lạm phát có thể còn cao hơn.

Trong năm tới, ECB dự kiến lạm phát sẽ trở lại dưới 2% và giá năng lượng sẽ giảm dần.