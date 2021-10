(TBTCO) - Số liệu công bố ngày 20/10 của Cơ quan Thống kê Canada cho biết trong tháng 9 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4,4% so với một năm trước.

Khách hàng xếp hàng bên ngoài một cửa hàng điện thoại ở Ottawa, Canada.

Lạm phát trong tháng 9 tại Canada vừa qua đã tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ năm 2003 do chi phí nhiên liệu và nhà ở cao hơn.

Thống kê này được công bố ở thời điểm các cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra liên quan đến áp lực giá cả leo thang.

Số liệu công bố ngày 20/10 của Cơ quan Thống kê Canada cho biết trong tháng Chín vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4,4% so với một năm trước. Con số này trong tháng 8 là 4,1%. Tháng 9/2021 cũng là tháng thứ sáu liên tiếp lạm phát vượt quá phạm vi mục tiêu (1-3%) của Ngân hàng Trung ương Canada.

Lạm phát chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá xăng dầu, vốn đã tăng tới 33% so với một năm trước. Nếu không tính xăng, CPI tăng 3,5%, với giá thực phẩm tăng 3,9%.

Ngân hàng Trung ương Canada lâu nay giữ quan điểm rằng lạm phát "nóng" lên là một hiện tượng nhất thời do các yếu tố như gián đoạn chuỗi cung ứng và việc so sánh với mức giá thấp ở thời điểm một năm trước, khi nền kinh tế đóng cửa do đại dịch.

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Tiff Macklem, cũng thừa nhận rằng tình trạng lạm phát cao có thể “dai dẳng hơn một chút” so với dự kiến trước đó, một phần do tình trạng tắc nghẽn nguồn cung vẫn chưa được tháo gỡ.

Tháng 7, Ngân hàng Trung ương Canada dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình 3,5% trong quý IV/2021. Ông Doug Porter, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Montreal (BMO), đã lưu ý rằng CPI có thể sẽ duy trì trên 4% trong những tháng tới.

Trong một phát biểu tuần trước, Giám đốc điều hành Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) Dave McKay nhận định tình trạng “lạm phát dai dẳng” đang được củng cố và một số lãnh đạo doanh nghiệp không nhất trí với quan điểm của Ngân hàng Trung ương Canada rằng tỷ lệ lạm phát cao hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

Đã xuất hiện thêm bằng chứng mới về những vấn đề trong nguồn cung. Ví dụ như giá ô tô con đã tăng 7,2% so với một năm trước, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chip máy tính trên toàn cầu.

Gần một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát của Ngân hàng Trung ương Canada dự báo lạm phát sẽ vượt 3% trong hai năm tới. Mặc dù lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp cũng đang phải vật lộn với việc tuyển dụng và tình trạng gián đoạn nguồn cung. Khoảng 70% số doanh nghiệp cho biết họ sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

Ngân hàng Trung ương Canada sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới. Các thị trường dự đoán, lãi suất cho vay chủ chốt sẽ được giữ ở mức 0,25%./.