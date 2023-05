Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro tăng lên 7% trong tháng 4/2023

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 giảm 0,34% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 CPI tháng 4 tăng 0,39% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,81%. Đây là dấu hiệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, các biện pháp kiểm soát đã phát huy tác dụng cùng với đà giảm của lạm phát thế giới.