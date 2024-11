Lạm phát tại Mỹ bật tăng mạnh vào tháng 10

(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, lạm phát đã bật tăng mạnh vào tháng 10, dù số liệu khá tương thích với kỳ vọng của Phố Wall.

Khách hàng lựa chọn rau củ tại một siêu thị ở thủ đô Washington. (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã đi lên 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones, nhưng mức tăng so với cùng kỳ cao hơn 0,2 điểm % so với kết quả tháng 9.

Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ, cũng phù hợp với dự báo.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi báo cáo được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Sau nhiều tháng giảm liên tiếp, chi phí năng lượng đi ngang trong tháng 10, trong khi chỉ số thực phẩm tăng 0,2%. Nếu so với cùng kỳ, chi phí năng lượng giảm 4,9% trong khi thực phẩm tăng 2,1%.

Mặc dù có dấu hiệu hạ nhiệt ở các lĩnh vực khác, giá nhà ở tiếp tục là yếu tố đóng góp chính vào đà tăng của CPI. Chỉ số nhà ở, chiếm khoảng 1/3 rổ CPI, tăng thêm 0.4% trong tháng 10, gấp đôi mức tăng tháng 9 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo BLS, khoản mục này đóng góp một nửa mức tăng trong chỉ số CPI.

Báo cáo mới nhất càng làm tăng thêm lo ngại cho Fed khi lạm phát tăng trở lại và dần xa rời mục tiêu 2%. Chưa hết, viễn cảnh kinh tế trong năm tới cũng trở nên phức tạp hơn với việc Donald Trump đắc cử Tổng thống. Các chuyên gia cảnh báo kế hoạch tăng thuế quan và đẩy mạnh chi tiêu của tân tổng thống có thể vừa kích thích tăng trưởng vừa tạo thêm áp lực lạm phát.

Do đó, các nhà giao dịch bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất nhiều lần trong thời gian tới. Hiện các nhà giao dịch chỉ kỳ vọng Fed sẽ giảm thêm 0,75 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm 2025, ít hơn khoảng 0,5 điểm so với dự báo trước cuộc bầu cử Tổng thống./.