(TBTCO) - Sau 2 năm vắng bóng do dịch Covid-19, Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022) sẽ diễn ra từ 26 - 30/10/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều thương hiệu xe và mẫu xe mới chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Sáng ngày 15/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) họp báo chính thức công bố việc tổ chức Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022), với sự tham gia của 14 thương hiệu ô tô cùng các hãng xe máy, xe mô tô phân khối lớn và đa dạng các thương hiệu trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Lộ diện nhiều mẫu xe mới tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022. Ảnh: CTV

Theo đó, Vietnam Motor Show 2022 chính thức diễn ra từ ngày 26 - 30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP. Hồ Chí Minh, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng diện tích không gian lên đến 40.000 m2, chỉ riêng diện tích trưng bày trong nhà đã lên đến gần 20.000m2.

Đặc biệt, tại triển lãm năm nay, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm một cuộc hành trình công nghệ đồng bộ: Từ check-in tham quan đến tham gia khảo sát và trò chơi quét QR code để thu thập logo các thương hiệu ô tô và quay vòng quay may mắn để nhận những phần quà thú vị; trải nghiệm công nghệ AR với các ấn phẩm của triển lãm để ngắm nhìn các mẫu xe 3D, video, hình ảnh của các thương hiệu ô tô hoàn toàn chủ động bằng chiếc điện thoại thông minh của mình.

Đến nay, Ban tổ chức đã xác nhận sự tham dự của 14 thương hiệu ô tô du lịch gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Ông Brad Kelly - Chủ tịch VAMA, cho hay: "Trải qua 15 lần tổ chức kể từ năm 2002, Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) vẫn luôn là sự kiện thường niên được mong đợi nhất trong năm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Triển lãm mang đến cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm những mẫu xe và công nghệ mới nhất của các thương hiệu ô tô đến từ khắp nơi trên thế giới".

Tại Vietnam Motor Show 2022, mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của riêng mình. Cụ thể gồm: Audi e-tron GT quattro, siêu sedan Brabus B50, Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới, mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, xe điện hạng sang Mercedes EQS, mẫu xe đua Triton, Morgan Plus Four và Morgan Plus Six, mẫu xe điện MG Marvel R và MG4 Electric hoàn toàn mới, Subaru WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới...

Ngoài ra, một số hãng thương hiệu xe khác như Honda, Toyota, Volkswagen, Volvo cũng đem đến sự khác biệt và độc đáo, hứa hẹn sẽ tạo nên những trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn cho khách tham quan../.