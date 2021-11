(TBTCO) - Niềm hi vọng VN-Index vượt dứt khoát mốc 1.500 điểm lại bị dập tắt hôm nay, khi cơn lốc giảm giá từ chứng khoán thế giới quét qua. Sáng nay VN-Index đã leo trở lại 1.503,09 điểm, nhưng đóng cửa chỉ còn 1.478,44 điểm.

Trụ bị xả mạnh

Cơ hội đưa VN-Index lên đỉnh cao lịch sử mới trên mốc 1.500 là hoàn toàn khả thi, thậm chí là đến cả sáng nay. Lý do đơn giản: Hôm qua VIC và VHM đã tăng giá đột biến và làm tốt nhiệm vụ kéo chỉ số đảo chiều. Sáng nay dù VIC quay đầu giảm nhẹ thì đến lượt nhiều trụ khác cùng một số mã ngân hàng lớn bùng nổ.

Tuy nhiên thời khắc quyết định lại diễn ra vào giờ nghỉ trưa: Chứng khoán Mỹ mở cửa thị trường tương lai ngay lập tức đã đổ sập trên 1% ở tất cả các chỉ số. Chứng khoán châu Âu cũng báo hiệu một phiên giao dịch đầy rủi ro. Thị trường Việt Nam mở cửa trở lại buổi chiều ngay lập tức xuất hiện các giao dịch bán rất lớn. Hàng loạt blue-chips đột ngột quay đầu giảm, kéo theo các chỉ số giảm.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

VN30-Index thể hiện rất rõ nhịp giảm cực nhanh ngay trong 5 phút đầu tiên của phiên chiều. Chỉ số cuối giờ sáng còn tăng 0,56% thì sau 5 phút đã thành giảm 0,32%, sau 20 phút giảm 0,9%. Nhóm này từ chỗ có hơn 20 mã tăng ngay lập tức đỏ rực gần như toàn bộ.

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm đảo chiều dữ dội nhất và cũng gây ảnh hưởng xấu nhất. Các chỉ số duy trì được đà tăng trong buổi sáng một phần là nhờ cổ phiếu ngân hàng tăng bù cho vai trò của VIC: BID vẫn tăng 1,57%, HDB tăng 1,11%, CTG tăng 0,73%, TCB tăng 0,57%, VCB tăng 0,79%, VPB tăng 0,78%. Những mã này buổi chiều bị bán tháo ồ ạt và giá lao dốc: BID đóng cửa giảm 0,22%, HDB giảm 3,17%, CTG giảm 2,04%, TCB giảm 0,96%, VCB giảm 2,18%, VPB giảm 1,82%.

Thậm chí những trụ xuất sắc nhất như GVR buổi sáng kịch trần 6,93% mà đến hết phiên cũng chỉ còn tăng 5,43%. HPG cuối phiên sáng tăng 2,27%, đóng cửa chỉ còn 1,14%.

Trên cả sàn HoSE cũng có cả trăm cổ phiếu đảo chiều từ tăng sang giảm. VN-Index không thể chỉ được nâng đỡ bằng các cổ phiếu nhỏ, dù nhóm này còn khá tốt. Các mã chứng khoán như VCI, AGR, SSI chỉ tăng đơn lẻ. Nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng như DXS, DXG, ITC, HAG, TNT cũng chỉ là cơ hội đơn lẻ cho một nhóm nhà đầu cơ.

Rủi ro từ bên ngoài

Chứng khoán thế giới từ lâu gần như không còn được chú ý, đặc biệt là sau khi dòng vốn của nhà đầu tư mới tham gia mạnh mẽ và tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài xuống thấp. Hai phiên gần đây đột nhiên mối quan tâm tới bên ngoài đã quay trở lại.

Phiên đầu tiên là ngày hôm qua, khi chứng khoán Mỹ giảm mạnh ngày thứ Sáu tuần trước. Thị trường trong nước xuất hiện phiên bán tháo và chỉ may mắn nhờ VIC tăng trần mới có thể giúp VN-Index mất ít điểm. Phiên thứ hai là hôm nay, khi phiên đầu tuần chứng khoán Mỹ hồi lại, chứng khoán trong nước cũng tăng tốt buổi sáng. Thế nhưng biến động lớn trên thị trường tương lai của các chỉ số quốc tế một lần nữa lại tạo sóng gió chiều nay.

Những biến động trên thế giới gắn liền với diễn biến mới của biến chủng covid -19, và được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình phục hồi khi khả năng kiểm soát khó khăn hơn. Giá dầu lao dốc mạnh cũng do lo ngại rủi ro phong tỏa. Tuy vậy, thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng mạnh mẽ một phần còn do đà tăng quá mạnh thời gian qua. Đây là lúc tâm lý thoát ra kết hợp với một lý do hợp lý.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hòa nhịp cùng thế giới đơn giản cũng một phần vì ngưỡng 1500 điểm là mốc tâm lý khiến nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời. Mặt khác, nhu cầu đầu cơ vẫn khiến dòng tiền không mạnh ở các cổ phiếu blue-chips. Nhóm này có vai trò giữ nhịp thị trường và hiện đang thể hiện mặt trái của mình.