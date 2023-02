(TBTCO) - Hiện nay, tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng. Trên thế giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất đối với các quốc gia, ngang hàng với tấn công khủng bố, vũ khí hóa học, thảm họa hạt nhân và là một trọng tâm mới trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia.