Lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu dịp Tết tăng hơn 10%

Hiện tại, Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An với quy mô 6 làn xe đã được sửa chữa nên đoạn tuyến tránh thành phố Tân An, Long An không đáp ứng được nhu cầu vận tải trong giai đoạn tiếp theo, thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.