Mỹ: Nhu cầu du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới

(TBTCO) - So với năm ngoái, vận tải hàng không và giao thông đường bộ tại Mỹ được dự báo sẽ nhộn nhịp hơn trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới 2024.

Hành khách tại sân bay Reagan ở Bang Virginia, Mỹ.

Theo báo cáo dự báo của Câu lạc bộ ô tô AAA công bố ngày 11/12, trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ có 7,5 triệu người ở Mỹ đi lại bằng đường hàng không, trong khi có tới gần 104 triệu người sẽ lưu thông trên đường cao tốc.

Trong khi đó, nhà cung cấp dữ liệu giao thông INRIX dự đoán đường cao tốc tại Mỹ sẽ đông đúc nhất vào các ngày 23/12 và 28/12.

Báo cáo cũng đưa ra dự báo chi tiết như số người di chuyển từ nhà đi xa hơn 80km trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2023-1/1/2024 sẽ là 115,2 triệu người, cao hơn 2,2% so với dự đoán của AAA cùng khoảng thời gian này năm 2022.

Tuy vậy, AAA dự báo lượng người đi lại trong kỳ nghỉ năm nay vẫn thấp hơn 3% so với con số kỷ lục năm 2019 - dịp Giáng sinh cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Du lịch hàng không ở Mỹ đã phục hồi và vượt mức năm 2019. Theo Cục Quản lý An ninh Vận tải (TSA), số lượng khách đi lại bằng máy bay trong năm nay tăng 12,4% so với năm 2022 và cao hơn 1,4% so với năm 2019.

Tuy nhiên, con số kỷ lục 2,9 triệu người đi lại bằng máy bay trong 1 ngày được TSA ghi nhận là ngày 26/11/2019 dịp lễ Tạ ơn.

Lĩnh vực hàng không có lãi trở lại vào năm 2023 với lợi nhuận ròng dự kiến là 23,3 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận 2,6%. Năm 2024, ngành dự kiến đạt lợi nhuận ròng 25,7 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận 2,7%.

Các hãng hàng không ở Mỹ dự đoán mùa nghỉ lễ năm nay sẽ cực kỳ bận rộn. Airlines for America - tổ chức đại diện cho các hãng hàng không lớn ở Mỹ, dự báo sẽ có 39 triệu người - trung bình khoảng 2,8 triệu/ngày, sẽ đáp các chuyến bay của Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2023-2/1/2024. Các hãng hàng không lớn của Mỹ dự kiến sẽ đón khoảng 3 triệu khách vào những ngày cao điểm - 2 ngày trước Giáng sinh và 4 ngày sau kỳ nghỉ lễ.

Hành khách đi lại bằng đường hàng không ở Mỹ đang được hưởng mức giá ưu đãi so với mức giá cao năm ngoái. Theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, giá vé máy bay trung bình trong tháng 10/2023 thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Các số liệu trên cho thấy ngành Du lịch Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ dù nhiều người Mỹ bày tỏ lo lắng về nền kinh tế. Trong cuộc thăm dò của AP-NORC tuần trước, cứ 10 người được khảo sát thì có 7 người đánh giá nền kinh tế ở mức nghèo. Tuy nhiên, thực tế lạm phát đã hạ nhiệt và người dân Mỹ sẵn sàng điều chỉnh chi tiêu để ưu tiên cho du lịch./.