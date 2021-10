COVID-19 tới 6h sáng 15/10:

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 413.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 240 triệu ca, trong đó trên 4,89 triệu ca tử vong.

Xe cứu thương chở các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện tại Kommunarka thuộc thủ đô Moskva, Nga.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 73.000 ca), Anh (45.066 ca) và Nga (31.299 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.387 ca), Nga (986 ca) và Brazil (456 ca).

Với 31.299 ca mắc và 986 ca tử vong trong ngày 14/10, đây là ngày Nga ghi nhận ca mắc và tử vong trong ngày do COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ năm thế giới và ghi nhận ca tử vong cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong hàng ngày cũng như tổng số ca từ đầu đại dịch. Tới nay, Mỹ ghi nhận trên 45,6 triệu ca mắc và trên 741.000 ca tử vong.

WHO khuyến cáo về vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Vì vậy, việc tiêm chủng cho trẻ ít khẩn cấp hơn so với người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Theo WHO, cần có thêm bằng chứng về việc sử dụng các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau ở trẻ em để có thể đưa ra khuyến nghị chung về việc tiêm chủng cho trẻ chống lại COVID-19.

Nhóm Chuyên gia cố vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của WHO đã xác nhận vaccine của Pfizer phù hợp để sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trẻ em từ 12-15 tuổi có nguy cơ cao có thể tiêm vaccine này cùng với các nhóm ưu tiên khác.

Các thử nghiệm vaccine cho trẻ em đang được tiến hành và WHO sẽ cập nhật khuyến nghị của mình khi có bằng chứng hoặc tình hình dịch tễ cho thấy có sự thay đổi trong chính sách.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra hướng dẫn rất chi tiết về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Theo CDC, mặc dù ít bị mắc COVID-19 hơn so với người lớn nhưng trẻ em vẫn có thể mắc và lây bệnh cho người khác. Do đó, CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm vaccine để phòng COVID-19.

CDC khẳng định vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. Tiêm vaccine có thể giúp trẻ giảm nguy cơ mắc Covid-19, ngăn ngừa lây lan, không trở nặng. Trẻ em trên 12 tuổi nhận liều lượng vaccine của Pfizer giống như người lớn (không thay đổi theo trọng lượng). Hai mũi tiêm cách nhau 3 tuần.

CDC khuyến cáo trước khi đưa trẻ đi tiêm, người giám hộ nên tìm hiểu về cách hỗ trợ trẻ trước, trong và sau tiêm. Bên cạnh đó, cũng cần chia sẻ với trẻ về việc tiêm chủng; thông báo với bác sĩ về các loại dị ứng của trẻ (nếu có). Trong vòng 15-30 phút sau tiêm, cần quan sát trẻ con có gặp phản ứng nghiêm trọng nào hay không. Các tác dụng phụ có thể gặp là tay đau, đỏ, sưng; mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn… sẽ qua trong một vài ngày.

Trẻ em từ 2 tới 12 tuổi chưa thuộc đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tiếp xúc với người không trong gia đình.

Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Phòng thí nghiệm Giải trình tự và gene siêu vi EVT thuộc Đại học Y khoa Shreveport, bang Louisiana (Mỹ) thông báo đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở bang này.

Biến thể mới, có tên B.1.630, được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu tháng 3. Tuần trước, phòng thí nghiệm đã giải trình tự gene của hai mẫu thu thập ở thành phố Baton Rouge. Biến thể này chưa được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp như Alpha, Delta vì số lượng mẫu còn rất nhỏ. Biến thể chứa đột biến E484Q, có thể giúp virus “thoát” được hệ miễn dịch của vật chủ.

Người đứng đầu phòng thí nghiệm Krista Queen cho biết mặc dù biến thể này hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ song các cơ quan chức năng sẽ theo dõi chặt chẽ để phát hiện kịp thời bất kỳ sự thay đổi nào. Thống kê cho thấy khoảng 79 ca nhiễm biến thể B.1.630 tại Mỹ. Theo bà Queen, đột biến là hoạt động hoàn toàn tự nhiên và bình thường của virus khi nó cố thâm nhập và lây lan sang nhiều vật chủ. Các virus RNA, trong đó có virus SARS-CoV-2, dễ bị đột biến hơn do phương pháp sao chép bộ gene. Càng lây lan nhiều lần giữa các vật chủ khác nhau, thì virus sẽ liên tục tạo ra một bản sao của chính mình. Bản sao này có thể không giống bản gốc 100%, dẫn đến đột biến.

Các chuyên gia Mỹ một lần nữa khẳng định vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus, giảm thiểu nguy cơ tạo ra đột biến của virus. Theo giới chuyên gia, virus sẽ không có cơ hội đột biến ở những người miễn dịch với bệnh nhờ tiêm chủng. Do đó, nếu tỷ lệ dân số được tiêm chủng càng cao, thì virus sẽ càng có ít cơ hội đột biến thành các dòng biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn hoặc nguy hiểm hơn.

Hàn Quốc dự kiến chuyển sang sống chung với COVID-19 từ tháng 11 tới

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu thảo luận các biện pháp "sống chung với COVID-19" sau khi thành lập "Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật" vào ngày 13/10.

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban trên, Thủ tướng Kim Boo-kyum đã kêu gọi các ban ngành hữu quan thay đổi suy nghĩ, không lo ngại dịch COVID-19 mà coi đây là một bệnh truyền nhiễm có thể kiểm soát để tiến tới khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. Ông Kim Boo-kyum đề ra 3 phương hướng lớn để khôi phục đời sống thường nhật, trong đó việc cần làm trước mắt là "khôi phục dần dần, từng bước". Để giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải xem xét phương án quản lý phòng dịch mới như áp dụng "Thẻ thông hành vaccine" đồng thời củng cố hệ thống y tế. Tiếp đến là "khôi phục một cách bao trùm" và cuối cùng là "đời sống thường nhật đồng hành cùng người dân".

Cũng theo Thủ tướng Kim Boo-kyum, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật sẽ tiến hành thu thập ý kiến của các tầng lớp xã hội, xây dựng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật để công bố chính thức vào đầu tháng 11 tới. Dự kiến, các hướng dẫn phòng dịch mới sẽ tập trung vào việc thiết lập một hệ thống cách ly tại bệnh viện, tập trung vào việc điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng để ngăn ngừa tử vong và dần dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm đưa cuộc sống trở lại như trước đại dịch. Trong kế hoạch phòng dịch mới, các giới hạn về giờ hoạt động và lệnh cấm hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ công cộng và doanh nghiệp cũng như giới hạn về số lượng người tại các cuộc tụ tập riêng tư sẽ được dỡ bỏ dần dần.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của nước này (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 14/10 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận 1.940 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.424 ca lây nhiễm cộng đồng. Ngoài ra, có thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.618 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Hàn Quốc có 40,18 triệu người, tương đương 78,3% dân số cả nước, đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên và 31,62 triệu người tiêm đủ hai mũi, tương đương 61,6% dân số. Dự kiến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ sẽ đạt trên 70% dân số vào cuối tháng này và đây sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện kế hoạch từng bước đưa cuộc sống hằng ngày trở lại bình thường.

Thái Lan miễn cách ly cho du khách nhập cảnh từ 5 nước

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/10/2021.

Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan miễn quy định cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ 5 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc.

Phát biểu ngày 14/10, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ những nước nói trên đến quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải thực hiện cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến. Du khách từ 5 nước này được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Cũng trong ngày 14/10, CCSA thông báo số tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm được kiểm soát tối đa sẽ giảm từ 29 xuống 23, thời gian giới nghiêm ban đêm sẽ được rút ngắn và nhiều doanh nghiệp hơn có thể hoạt động trở lại từ ngày 16/10. Ngoài ra, số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ được kiểm soát tối đa cũng sẽ giảm từ 37 xuống 30 và các tỉnh có mã màu da cam tăng từ 11 lên 24.

Thủ đô của Philippines cho phép mở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym

Ngày 14/10, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết chính phủ nước này sẽ cho phép mở trở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym tại thủ đô Manila do số ca mắc mới COVID-19 tại đây giảm mạnh và tỷ lệ bao phủ vaccine gia tăng.

Theo đó, từ ngày 16/10 tới, các rạp chiếu phim và phòng tập gym được phép mở cửa trở lại với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Ngoài ra, công suất hoạt động tại các nhà hàng, nhà thờ và cơ sở thẩm mỹ cũng được tăng lên mức 30%, trong khi mức cảnh báo dịch COVID-19 ở vùng thủ đô Manila được hạ xuống mức cao thứ 3.

Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã chạm mốc cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11/9, song đã giảm xuống dưới 9.000 ca trong 4 ngày vừa qua. Hiện nước này ghi nhận 2,69 triệu ca mắc và 40.069 ca tử vong.

Đảo Bali của Indonesia cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế

Ngày 14/10, chính quyền đảo Bali của Indonesia đã cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế đến từ một số quốc gia nhất định, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, nhằm từng bước mở cửa để đón du khách trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng này. Tuy nhiên, chưa có chuyến bay quốc tế nào ngay trong ngày 14/10.

Theo giới chức đảo Bali, khu du lịch vốn chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, du khách nước ngoài khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo này cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, cách ly tại khách sạn trong vòng 5 ngày và tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực theo quy định nhập cảnh mới đối với khách du lịch nước ngoài.

Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali đã mở cửa cho du khách đến từ 19 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và New Zealand. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa trở lại một phần này không có du khách đến từ Australia, một trong những nguồn khách du lịch chính đến Bali vào thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.

Giới chức Indonesia bắt đầu nới lỏng dần dần các biện pháp phong tỏa sau khi số ca nhiễm và tử vong theo ngày giảm trên toàn quốc nhờ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ giữa tháng 7

Theo số liệu chính thức công bố ngày 14/10, Anh đã ghi nhận 45.066 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ giữa tháng 7, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 8.317.439 ca.

Anh cũng ghi nhận thêm 157 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 138.237 ca. Số liệu thống kê mới nhất cũng cho thấy hơn 85% số người từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 78% đã tiêm đủ 2 liều.

Tổng thống Latvia nhiễm COVID-19 sau chuyến công du Bắc Âu

Văn phòng Tổng thống Latvia ngày 14/10 xác nhận Tổng thống Egils Levits đã đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau chuyến công du tới Đan Mạch và Thụy Điển, mặc dù ông đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tổng thống Levits nhiễm COVID-19 trong bối cảnh quốc gia vùng Baltic 1,9 triệu dân của ông cũng đang chứng kiến số ca nhiễm bệnh theo ngày gia tăng kỷ lục, với 2.408 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 14/10. Hiện mới chỉ có 48% dân số trưởng thành ở Latvia tiêm chủng đầy đủ. Đây là tỉ lệ thấp thứ tư trong Liên minh châu Âu (EU) sau Bulgaria. Romania và Croatia.

Bang Victoria của Australia ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục

Tại Australia, bang Victoria ngày 14/10 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, trong bối cảnh thủ phủ Melbourne của bang này chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới, sớm vài ngày so với kế hoạch.

Cụ thể, bang Victoria ghi nhận 2.297 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất so với bất kỳ một bang hay vùng lãnh thổ nào khác ở Australia kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Bang này cũng ghi nhận thêm 11 ca tử vong do COVID-19.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh bang Victoria gần đạt ngưỡng tiêm chủng đầy đủ cho 70% người trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng. Đây là ngưỡng tiêm chủng mà chính quyền bang đặt ra để chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng qua.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại bang New South Wales đang có xu hướng giảm, với 406 ca mắc mới trong 24 giờ qua, so với mức đỉnh điểm 1.599 ca ghi nhận vào đầu tháng 9 vừa qua. Các biện pháp hạn chế ở Sydney, thủ phủ bang New South Wales, có thể được nới lỏng hơn nữa vào ngày 18/10 khi thành phố này có thể đạt tỉ lệ 80% số người từ 16 tuổi trở lên hoàn thành tiêm chủng vào cuối tuần này. Đầu tuần này, Sydney đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hơn 100 ngày.

New Zealand tiêm đủ 2 liều cho 61% dân số

Giới chức y tế New Zealand ngày 14/10 cho biết hơn 83% người New Zealand đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 61% đã được tiêm đủ hai liều.

Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày cao nhất trong hơn sáu tuần, với 71 trường hợp mới vào ngày 14/10. Tất cả các ca nhiễm mới này đều được phát hiện ở Auckland, khiến thành phố này nhiều khả năng sẽ phải gia hạn lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19/10.

Theo ông Robertson, các cuộc tụ họp bất hợp pháp là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng đột biến số nhiễm mỗi ngày.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 4.472 ca mắc bệnh, bao gồm 1.790 ca trong đợt bùng phát hiện nay.

Palau trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới

Palau, quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương này, đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với hơn 99% người dân đủ điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Palau, trong số 18.000 người dân nước này, 15.000 người đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho rằng điều này có nghĩa là hơn 99% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng.

Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới được cho là kiềm chế tương tối tốt dịch bệnh sau khi thực hiện biện pháp đóng cửa biên giới từ sớm, bất chấp những thiệt hại lớn đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến nay, Palau ghi nhận 8 ca mắc COVID-19.

Costa Rica giảm dần các biện pháp hạn chế

Tại Costa Rica, Tổng thống Carlos Alvarado thông báo kế hoạch nới lỏng có trách nhiệm và từng bước những biện pháp hạn chế phòng ngừa đại dịch COVID-19 trong thời gian còn lại của năm 2021.

Trong buổi họp báo chính thức tại Phủ Tổng thống, ông Alvarado cho biết kế hoạch mang tên Mở cửa từng bước có trách nhiệm sẽ bắt đầu từ ngày 16/10 tới và dựa trên cơ sở là tình hình dịch bệnh tại Costa Rica đã khả quan hơn. Kế hoạch này bao gồm việc kéo dài thời gian cho phép lưu thông các phương tiện vận tải, tăng số người có mặt tại các cơ sở công cộng, đặc biệt với những người đã tiêm đủ liều, và cho phép mở rộng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Tổng thống Alvarado cũng kêu gọi người dân không mất cảnh giác và tiếp tục tuân thủ những quy định y tế về phòng chống COVID-19, như sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên, duy trì giãn cách xã hội và trên hết là thực hiện tiêm chủng. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh kể từ ngày 1/12 tới, Costa Rica sẽ áp dụng quy định bắt buộc hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 vì “mỗi người không tiêm chủng sẽ khiến những người khác bị nguy hiểm”, và coi đây là chìa khóa để tái kích hoạt nền kinh tế.

Hiện nay, trong số những người trên 12 tuổi tại Costa Rica (tuổi quy định được tiêm chủng), vẫn còn 750.000 người chưa chủng ngừa (dân số Costa Rica khoảng hơn 5 triệu người).

Nigeria quy định công chức phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi tới nơi làm việc

Một nhân viên xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng tại Benin, Nigeria, ngày 16/9/2021.

Một ủy ban của Tổng thống Nigeria cho biết kể từ tháng 12 tới, các công chức ở nước này sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh trên để được vào cơ quan làm việc.

Cụ thể, theo Ủy ban chỉ đạo của Tổng thống Nigeria về COVID-19, các công chức chưa tiêm chủng phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến cơ quan trên cả nước cũng như các đại sứ quán của Nigeria ở nước ngoài. Ông Boss Mustapha, chủ tịch ủy ban trên cho hay sẽ ban hành một thông tư thích hợp để hướng dẫn về quy trình nói trên.

Trong khi đó, ngày 13/10, ngân hàng trung ương Maroc (Al-Maghrib) dự báo kinh tế nước này phục hồi với mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và thu hoạch nông sản đạt kết quả tốt, sau khi giảm 7% năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.