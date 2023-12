(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện ước đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 97,3% so với dự toán, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng.