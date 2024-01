Hà Nội đón 4,72 triệu lượt khách quốc tế năm 2023 Năm 2023 được xem là năm khởi sắc của du lịch Thủ đô ở cả góc độ quảng bá, tuyên truyền và xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24,72 triệu lượt khách, tăng 30,2% so với năm 2022 (tăng 11,7% so với kế hoạch). Tổng thu từ khách du lịch đạt 93,41 nghìn tỷ đồng, tăng 142,5% so với năm 2022, tăng 13,83% so với kế hoạch, tương đương 84,4% kết quả năm 2019. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 59,4%, tăng 21,3% so với năm 2022.