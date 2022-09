(TBTCO) - Nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong tháng 7/2022 do sản lượng điện sụt giảm có thể phản ánh qua chi phí năng lượng leo thang cũng như một đợt nắng nóng đã "tấn công" nước này với nhiệt độ kỷ lục, số liệu chính thức công bố vào ngày 12/9.

Hóa đơn giá nhiên liệu và một vài đồng tiền của Anh.

Một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế do hãng tin Reuters (Anh) thực hiện cho thấy, trong tháng 7/2022 nền kinh tế này đã tăng trưởng 0,4% so với tháng trước đó. Trong ba tháng tính đến tháng 7/2022, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ổn định so với ba tháng trước đó.

Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết có thể có một số dấu hiệu thay đổi trong chi tiêu của người dân và nhu cầu sụt giảm do giá cả hàng hóa tăng. Giá điện đã tăng 54% trong 12 tháng tính đến tháng 7/2022.

Sản lượng dịch vụ trong tháng 7/2022 tăng 0,4% trên cơ sở hàng tháng nhưng sản xuất công nghiệp giảm 0,3% và xây dựng giảm 0,8%, một phần do thời gian làm việc bị mất do thời tiết nắng nóng cũng như giá nguyên vật liệu tăng vọt do lạm phát leo thang.

Các số liệu thương mại riêng biệt cũng cho thấy ảnh hưởng của giá cả tăng vọt với giá trị nhập khẩu nhiên liệu đạt mức cao kỷ lục là 11 tỷ Bảng Anh (12,8 tỷ USD) trong tháng 7/2022 và chiếm 21% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu.

Tháng 8/2022, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo rằng, nước này sẽ rơi vào suy thoái kinh tế cuối năm 2022 và sẽ không thoát khỏi cho đến đầu năm 2024, phần lớn là do mức sống bị ảnh hưởng từ việc tăng giá năng lượng. BoE dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào ngày 22/9 nhằm ứng phó lạm phát tăng trên 10%./.