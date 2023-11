Nền tảng tài chính vững mạnh góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn

Dự toán thu ngân sách năm 2024 tăng 5% so với năm 2023 Dự toán thu NSNN năm 2024 theo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội là khoảng 1.700,9 nghìn tỷ đồng, tăng 80,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 5%) so với dự toán và ước thực hiện năm 2023. Tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 15,3% GDP. Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, phương án dự toán thu tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2023 là khá tích cực trong bối cảnh dự kiến tăng trưởng kinh tế khoảng 6% - 6,5%, lạm phát khoảng 4% - 4,5%.