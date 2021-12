Nỗ lực điều hành thu - chi ngân sách Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngành Tài chính đã hết sức nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ thu và chi ngân sách. Ngành Tài chính đã triển khai hiệu quả các giải pháp để ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhiều chính sách về thu, chi NSNN đã được ban hành và khẩn trương triển khai thực hiện. Theo ước tính, tổng số tiền thực hiện các chính sách về giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí và lệ phí là khoảng 140 nghìn tỷ đồng. Tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch, Chính phủ đã ban hành nhiều chế độ, chính sách cho các lực lượng y tế, quân đội, công an tham gia tuyến đầu chống dịch, quy định về chi phí cách ly, khám, chữa bệnh; chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch; chi mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện; hỗ trợ người dân... Để đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành NSNN năm 2021 chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, ưu tiên cân đối nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc cắt giảm nhiều khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm thêm chi thường xuyên, Chính phủ đã thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng NSTW và ngân sách địa phương, tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch... Đối với doanh nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp về chính sách thuế, phí, tăng cường cải cách thủ tục nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, ngành Tài chính cũng đã triển khai các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách. Tính đến ngày 15/11/2021, cơ quan thuế đã thực hiện 54,88 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra 755 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; kiến nghị xử lý tài chính 38,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN 8,5 nghìn tỷ đồng (số đã thu nộp là 6,3 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ và giảm lỗ 28,27 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, ước tính đến hết tháng 11, tổng số đã xử lý được 29,37 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế (trong đó xử lý khoanh nợ 25,87 nghìn tỷ đồng, xóa nợ thuế không còn khả năng thu hồi 3,5 nghìn tỷ đồng), theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc thu hồi 24,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Đối với cơ quan hải quan, tính chung 11 tháng, đã thực hiện 1,84 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó 1,67 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan), xử lý thu vào ngân sách nhà nước 758,91 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 13,09 nghìn vụ vi phạm với trị giá hàng hóa 2,55 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 277 tỷ đồng; tích cực xử lý, thu hồi được 550,5 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế. Tình hình dịch bệnh từ nay đến hết năm vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, mặc dù đã đạt những kết quả khả quan, song ngành Tài chính vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Quốc hội quyết định.