Ngành Thuế nỗ lực xử lý nợ thuế đảm bảo đúng tiến độ

Tổng tiền thuế nợ tăng nhẹ trong tháng 4/2023 Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm ngày 30/4/2023, tổng nợ thuế toàn ngành đang quản lý là 148.926 tỷ đồng, tăng 2,2% so với thời điểm ngày 31/3/2023, tăng 0,9% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2023 là 128.975 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/3/2023.