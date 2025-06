Tỷ giá USD hôm nay (17/6): “Chợ đen” tiếp tục tăng cả 2 chiều mua - bán

Sáng sớm ngày 17/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.993 VND/USD tăng 18 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,14 điểm, giảm 0,55%.

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tăng tại thị trường trong nước, thế giới giảm. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều hiện ở mức: 23.777 VND/USD - 26.173 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.852 - 26.242 VND/USD tăng 19 VND cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.833 VND 26.242 VND Vietinbank 25.911 VND 26.242 VND BIDV 25.882 VND 26.242 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.398 VND – 30.282 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.322 VND 30.869 VND Vietinbank 29.630 VND 30.885 VND BIDV 29.679 VND 30.931 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 166 VND – 183 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,38 VND 185,46 VND Vietinbank 177,21 VND 185,21 VND BIDV 177,48 VND 185,34 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 17/6 tăng 51 VND VND ở cả 2chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 16/6, giao dịch quanh mốc 26.251 - 26.351 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,14 điểm, giảm 0,55%.

Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ vào thứ hai, nhưng lại suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc giao tranh giữa Israel và Iran, đồng thời chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các cuộc họp của các ngân hàng trung ương.

Đồng USD vốn thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn biến động địa chính trị đã giảm 0,3% xuống còn 143,73 Yên Nhật, sau khi tăng gần 0,4% vào đầu ngày. Đồng EUR tăng 0,5% lên mức 1,1604 USD. Đồng USD cũng giảm so với Franc Thụy Sĩ, còn 0,8104 franc, trong khi chỉ số đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,5%, xuống mức 97,74.