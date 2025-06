Ngày 17/6: Giá thép trong nước điều chỉnh sau chuỗi ngày ổn định

Sáng nay, giá thép và quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc biến động trong biên độ hẹp. Trong khi giá một số chủng loại thép trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng, giảm trái chiều sau chuỗi ngày ổn định.

Sáng 17/6, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 14.040 đồng/kg. Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Sáng 17/6, giá thép thanh kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,4% (12 Nhân dân tệ) lên mức 3.012 Nhân dân tệ/tấn – giữ nguyên mức giá của phiên kết thúc ngày 16/6.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Đại Liên giảm 0,27% (2 Nhân dân tệ) về mức 729,5 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Singapore giảm 0,09 USD về mức 94 USD/tấn.

Số liệu mới cho thấy doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến, đạt tốc độ nhanh nhất trong vòng 15 tháng, phản ánh sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp chỉ tăng nhẹ và thấp hơn kỳ vọng, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 tháng qua, cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) cảnh báo rằng, các nhà sản xuất thép nội địa đang chịu áp lực gia tăng, đặc biệt từ cuộc chiến giá trong ngành xe điện. Các hãng xe đang ép nhà cung cấp giảm giá thép tấm, gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận vốn đã eo hẹp.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, gây bất ngờ cho giới phân tích và thể hiện nỗ lực cắt giảm sản lượng theo định hướng của chính phủ. Sản lượng đạt 86,55 triệu tấn, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng từ đầu năm đến hết tháng 5 đạt 431,6 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ 2024.

Bắc Kinh đã công bố kế hoạch tái cấu trúc ngành thép thông qua cắt giảm sản lượng từ tháng 3, nhưng chưa đưa ra chi tiết cụ thể về quy mô và thời điểm thực hiện. Một quan chức của CISA dự báo sản lượng thép năm 2025 sẽ giảm 4% so với năm trước.

Thị trường trong nước

Sau chuỗi ngày ổn định, từ ngày 16/6, các doanh nghiệp điều chỉnh trái chiều ở một số loại thép. Cụ thể giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 14.040 đồng/kg, tăng 390 đồng/kg; thép CB300 báo giá 13.430 đồng/kg, giảm 360 đồng/kg.

Tương tự, ở doanh nghiệp thép Việt Đức, giá thép CB240 ở mức 13.750 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 13.350 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Đáng chú ý, thép Kyoei miền Bắc điều chỉnh giảm 100 đồng với CB240 xuống 13.840 đồng/kg và giảm mạnh 510 đồng/kg thép CB300 về 13.350 đồng/kg. Thép Việt Sing mức tăng giảm quanh 50 đồng, lần lượt ghi nhận 13.740 đồng và 13.530 đồng/kg.

Còn các chủng loại khác giữ nguyên mốc giá không đổi./.