Ngày 10/11: Giá dầu thô biến động trái chiều, giá gas giảm

(TBTCO) - Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (10/11), với dầu thô Brent trở lại dưới ngưỡng 80 USD/thùng. Trong khi đó, giá gas giảm 0,23% ở mức 3,03 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023.

Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày 10/11. Ảnh: T.L

Giá dầu thô Brent tăng 0,41% lên 79,87 USD/thùng

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,34% xuống 75,48 USD/thùng vào lúc 7h31 ngày 10/11 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 1 tăng 0,41% lên 79,87 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent đóng cửa trên 80 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 9/11, sau khi lo ngại về nhu cầu và rủi ro về cuộc chiến tại Trung Đông được cởi bỏ và dẫn tới đợt bán tháo vào đầu tuần.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 0,59% lên 80,01 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,54% lên 75,74 USD.

Giá gas tại thị trường thế giới giảm 0,23%

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11, giá gas tại thị trường thế giới giảm 0,23% xuống mức 3,03 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023.

Lượng tồn kho khí đốt cao kỷ lục của châu Âu tiếp tục gia tăng do thời tiết ấm áp đầu mùa Thu làm giảm nhu cầu sưởi ấm, với nhiệt độ tại thành phố Frankfurt của Đức cao hơn 3,5 độ C so với mức trung bình của các tháng 9 và cao hơn 2,5 độ C so với mức trung bình của các tháng 10 trong dài hạn.

Theo số liệu từ cơ quan phụ trách hạ tầng cơ sở khí đốt châu Âu, các kho của EU hiện đã lấp đầy gần 99%, vượt mục tiêu 90% dung lượng lưu trữ của Brussels vào tháng 11. Con số này cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại trong khu vực, EU đã dự trữ nhiều khí đốt hơn so với lo ngại của một số người sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Giá khí đốt kỳ hạn giao vào thời kỳ cao điểm của mùa Đông (tháng 1/2024) đã bắt đầu giảm do lượng tồn kho kỷ lục.

Theo giới chuyên gia, châu Âu vẫn cần tiết kiệm khí đốt trong mùa Đông này nhưng với lượng khí đốt dự trữ hiện nay thì gần như không có khả năng mức tồn kho sẽ giảm xuống mức cực thấp.

Cho dù mùa Đông năm nay diễn ra rất khắc nghiệt, lượng tồn kho khí đốt của châu Âu khó có thể giảm xuống dưới 368 TWh (tương đương 32%). Nếu mùa Đông diễn biến ôn hòa, lượng tồn kho khí đốt của "lục địa Già" có thể lên tới 795 TWh (69%). Tuy nhiên, trên thực tế, giá khí đốt giao ngay cao hơn khoảng 2,5 lần so với mức trung bình 5 năm thuộc giai đoạn 2016 - 2020, khiến việc mua khí đốt giao ngay trở nên rất đắt đỏ.

Hầu hết các khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp mua theo chiến lược dàn trải kỳ hạn, nhưng giá của các hợp đồng khí đốt giao kỳ hạn cho năm 2024 cũng đạt mức trung bình 52 euro/megawatt giờ trong tháng 10, từ mức dưới 20 euro/megawatt giờ được khi nhận trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

Gần đây hơn, xung đột ở Trung Đông và khả năng gián đoạn nhập khẩu khí đốt đã đẩy giá khí đốt ở châu Âu leo thang./.