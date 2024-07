Ngày 10/7: Giá cà phê, hồ tiêu và cao su đồng loạt tăng

(TBTCO) - Giá cà phê thế giới hôm nay (10/7) tiếp đà đi lên mạnh mẽ với cả hai loại Robusta và Arabica. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm. Đối với cao su, giá cao su kỳ hạn trên thị trường thế giới giao tháng 9/2024 cùng tăng.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê duy trì xu hướng tăng

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp đà tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2024 được ghi nhận tại mức 4.442 USD/tấn, tăng 2,16%; Giá cà phê arabica giao tháng 9/2024 tại New York ở mức 242,9 UScent/pound sau khi tăng 3,63%.

Giá cà phê Robusta được củng cố thêm bởi lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng cà phê Robusta toàn cầu.

Thị trường liên tục lan truyền nhắc lại một thông tin đã cũ trước đây khi Volcafe đã dự báo mức thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu là 4,6 triệu bao vào năm 2024/25, tuy là nhỏ hơn mức thâm hụt 9 triệu bao trong vụ 2023/24 nhưng là năm thứ tư liên tiếp thâm hụt cà phê Robusta.

Tiến độ thu hoạch cà phê được thống kê là nhanh ở Brazil có vẻ như không giúp làm giảm cơn khát mua vào trên thị trường đối với cả hai loại, khi rõ ràng là giá thị trường vẫn tăng sau thu hoạch của Indonesia, sau thu hoạch vụ tháng 4 với sản lượng khoảng 20% của Colombia (vụ Mitica) và hiện nay là thu hoạch tại Brazil đã gần xong với Robusta và hơn 50% Arabica.

Tin từ một hãng truyền thông của Nhật - tờ Nikkei Asia thống kê và viết rằng: Giá cà phê thế giới đã tăng khoảng 20% ​​trong quý trước trong bối cảnh nắng nóng cực độ ở các khu vực trồng cà phê lớn ở châu Á. Giá cà phê Robusta chuẩn ở London vào cuối tháng 6 cao hơn 18,1% so với cuối tháng 3. Giá cà phê Arabica kỳ hạn cũng tăng 20,6%.

Báo cáo Cam kết vị thế COT mới nhất của những Nhà giao dịch từ thị trường cà phê Robusta ở Luân Đôn cho thấy giới Quản lý nguồn Quỹ đã giảm nhẹ vị thế mua ròng của họ xuống 2,19% tính đến Thứ Ba ngày 2 tháng 7/2024. Hiện lượng đăng ký vị thế mua ròng mới của thành phần này là 31.745 Lô tương đương với 5.290.833 bao.

Giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg

Ghi nhận mới nhất, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm.

Cụ thể, các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước cùng điều chỉnh giao dịch lên mức 151.000 đồng/kg. Thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông hiện đang thu mua hồ tiêu với giá 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,1%, trong khi giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 8/7; giá thu mua tiêu trắng Muntok giảm 0,1% và giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có thay đổi mới.

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 18.002 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 16.357 tấn, tiêu trắng đạt 1.645 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 69,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng nhập khẩu tăng 18,9%. 3 quốc gia cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam bao gồm: Brazil đạt 7.241 tấn, giảm 22,3%; Campuchia đạt 6.212 tấn, tăng 34,5%; Indonesia đạt 2.991 tấn, tăng 67,3%.

Cũng theo VPSA, tính đến hết tháng 6/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 142.586 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 125.959 tấn, tiêu trắng đạt 16.627 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 634,2 triệu USD, tiêu đen đạt 539,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 94,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 6,8%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng 30,5%. Như vậy, nửa đầu năm 2024, tính chung toàn ngành vẫn xuất siêu 564,6 triệu USD

Giá xuất khẩu bình quân của hồ tiêu Việt Nam đã tăng tới khoảng 1.000 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, giá tiêu đen đạt hơn 4.300 USD/tấn, tiêu trắng đạt gần 6.000 USD/tấn.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 0,6% ở mức 319,7 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngyaf 10/7 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 1% ở mức 14.630 Nhân dân tệ/tấn.

Trong tháng 6/2024, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á biến động mạnh trong bối cảnh nhu cầu xe điện sụt giảm gây áp lực lên thị trường. Doanh số bán ô tô chậm lại có thể ảnh hưởng đến sản lượng ô tô, bao gồm việc sử dụng lốp làm từ cao su.

Theo báo cáo tháng 5/2024 của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến đạt 1,01 triệu tấn trong tháng 5/2024, tăng 33% so với tháng 4/2024 và tăng 4,8% so với tháng 5/2023. Trong khi tiêu thụ cao su tự nhiên dự kiến đạt 1,28 triệu tấn, giảm 0,5% so với tháng 4/2024, nhưng tăng 2,1% so với tháng 5/2023, Bộ Công Thương Việt Nam đưa tin.

ANRPC dự báo, năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến đạt 14,5 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng của Thái Lan dự kiến giảm 0,5%; Indonesia giảm 5,1%; trong khi sản lượng của Trung Quốc dự kiến tăng 6,9%; Ấn Độ tăng 6%; Việt Nam tăng 2,9%; Malaysia tăng 0,6% và các nước khác tăng 4,9%.

Trong khi, tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2024 dự kiến đạt 15,75 triệu tấn, tăng 3,1% so với năm 2023. Trong đó, Trung Quốc tăng 5,5%; Ấn Độ tăng 3%; Thái Lan tăng 1%; Malaysia tăng 54,7%; Việt Nam tăng 6%; trong khi các nước khác dự kiến giảm 3,7%./.