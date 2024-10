Ngày 1/10: Giá quặng sắt tiếp tục tăng vọt trên sàn giao dịch Thượng Hải

(TBTCO) - Giá quặng sắt tiếp nối đà tăng mạnh từ tuần trước sau khi Trung Quốc công bố các chính sách tạo điều điều kiện thuận lợi cho việc mua nhà. Trong nước giá thép CB240 và D10 CB300 không có nhiều thay đổi kể từ giữa tháng 9, với giá hai loại thép này dao động quanh mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Khảo sát tại thời 15h30 (giờ Việt Nam), giá thép thanh trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng tới 6,78% lên 3.417 CNY/tấn trong phiên giao dịch chiều ngày thứ Hai (30/9). Đây là mức cao nhất trong hai tháng rưỡi.

Đà tăng được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu cải thiện trong bối cảnh các biện pháp kích thích mới được đưa ra để hỗ trợ thị trường bất động sản của Trung Quốc, cùng với một loạt chính sách nới lỏng tiền tệ.

Giá quặng sắt tăng gần 11% sau khi ba thành phố lớn nhất của Trung Quốc nới lỏng các chính sách về mua nhà. Điều này tạo ra triển vọng nhu cầu quặng sắt của quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đã nới lỏng các quy định, tiếp nối những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Giá quặng sắt tương lai trên sàn giao dịch Singapore tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng và kẽm cũng tăng giá trên Sàn giao dịch Kim loại London.

Giá quặng sắt tăng 8,4%, đạt mức 110,65 USD/tấn vào lúc 9h25 sáng ngày 30/9 tại Singapore, sau khi tăng vọt đến 10,6% đầu phiên. Mức tăng này nối tiếp mức tăng 11% từ tuần trước.

Giá đồng tăng 1%, lên 10.083,5 USD/tấn trên Sàn giao dịch Kim loại London và giá kẽm tăng 0,7%.

Bình quân 8 tháng năm 2024, giá các loại quặng sắt (62% Fe), than mỡ luyện cốc, thép phế lần lượt giảm 5%; 9% và 8% so với cùng kỳ năm 2023. Do vậy, nhiều đơn vị phân tích cho rằng biên lợi nhuận gộp của các công ty thép sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024.

Thị trường trong nước

Khảo sát trên thị trường nội địa tại SteelOnline.vn, giá thép CB240 và D10 CB300 không có nhiều thay đổi kể từ giữa tháng 9, với giá hai loại thép này dao động quanh mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Trong tháng 8, sản xuất thép thành phẩm của Việt Nam đạt 2,53 triệu tấn, tăng 0,2% so với tháng 7 và tăng 28% so với tháng 8/2023. Bán hàng thép thành phẩm đạt 2,52 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 789.208 tấn, tăng 90% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt gần 19,5 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 19,2 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,6 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Về nguyên liệu thép, giá bình quân 8 tháng các loại quặng sắt (62% Fe), than mỡ luyện cốc, thép phế đều lần lượt giảm là 5%; 9% và 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong bối cảnh giá đầu vào đang giảm nhanh hơn giá đầu ra, nhiều đơn vị phân tích cho rằng biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất thép Việt Nam sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024./.