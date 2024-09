Ngày 11/9: Giá sắt thép xây dựng duy trì xu hướng giảm

(TBTCO) - Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay trên sàn giao dịch Thượng Hải, trong khi giá quặng sắt trên sàn giao dịch Đại Liên duy trì đà phục hồi. Trong nước, giá thép CB240 và D10 CB300 trên thị trường nội địa ổn định.

Giá sắt thép xây dựng trong nước ổn định trong ngày 11/9/2024. Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép tương lai xuống 2.940 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,47%.

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 6/2025 giảm 16 Nhân dân tệ, xuống mức 3.120 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm từ bỏ mức tăng trước đó, vì triển vọng nhu cầu thép suy yếu của Trung Quốc đã lấn át nguồn cung yếu hơn và kỳ vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa từ nước tiêu thụ hàng đầu.

Hợp đồng quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) DCIOcv1 của Trung Quốc giảm 0,07% xuống còn 675 Nhân dân tệ (94,79 USD)/tấn.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 10 SZZFV4 trên sàn giao dịch Singapore đã giảm 1,17% xuống còn 90,7 USD/tấn.

Dữ liệu hải quan cho thấy lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 1,38% so với tháng 7 và giảm 4,73% so với cùng kỳ năm trước, do giá thép giảm và triển vọng nhu cầu ảm đạm đã làm giảm nhu cầu của người mua.

Tuy nhiên, giá quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hoá Đại Liên tiếp tục phục hồi, tăng 0,16% lên 91,76 USD/tấn. Đây là phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp sau khi giá tăng 0,34% vào phiên trước.

Tại thị trường trong nước

Khảo sát tại SteelOnline.vn, giá thép CB240 và D10 CB300 trên thị trường nội địa duy trì ổn định tại 3 miền. Cụ thể:

Tại miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 13.580 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.890 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.700 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 14.010 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.750 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.290 đồng/kg.

Thép VAS hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.960 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.280 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.480 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.700 đồng/kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.080 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.380 đồng/kg./.