(TBTCO) - Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau những ngày liên tục tăng, trong đó dầu WTI giảm còn 76,516 USD/thùng, giá dầu Brent giảm về mức 81,868 USD/thùng. Gas tiếp đà lao dốc

Ảnh minh họa.

Giá dầu sẽ tiếp tục chịu tác động bởi các diễn biến ở Trung Đông

Theo Oilprice, lúc 7h ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 76,39 USD/thùng, giảm 0,59% (tương đương giảm 0,21 USD/thùng so với đầu giờ sáng qua).

Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 81,78 USD/thùng, giảm 0,50% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Tuần trước, giá dầu đã bất ngờ tăng gần 6%, lấy lại được gần hết mức mất mát (hơn 7%) ở tuần ngay trước đó. Giá dầu leo dốc liên tục 5 phiên nhờ yếu tố chính là sự bất ổn địa chính trị ở Trung Đông gây lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ bị hạn chế.

Trong các phiên giao dịch, giá dầu tăng trong khoảng trên, dưới 1 USD. Tuy nhiên, ở phiên giao dịch thứ 4 của tuần, giá dầu bật tăng hơn 3% sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối lời đề nghị ngừng bắn từ Hamas và Israel ném bom thành phố biên giới phía Nam Rafah.

Cũng trong tuần trước, đà leo dốc của giá dầu còn được hỗ trợ bởi tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy, tồn kho xăng của Mỹ giảm 3,15 triệu thùng, ngược so với dự đoán tăng 140.000 thùng của các nhà phân tích. Thêm vào đó, ghi nhận mức giảm 3,2 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm sâu gấp hơn 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích là chỉ giảm 1 triệu thùng. Trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng, cao hơn gấp gần 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích là tăng 1,9 triệu thùng.

Tuần trước, giá dầu đã tăng vượt ngưỡng 82 USD/thùng, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tuần này, giá dầu sẽ tiếp tục chịu tác động bởi các diễn biến ở Trung Đông, dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 1 để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về lạm phát ở Mỹ cũng như tiến trình cắt giảm lạm phát của Fed.

Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao ngay tại châu Á ghi nhận giảm

Giá gas giảm 3,49%, xuống mức 1,8 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024 vào lúc 10h05 (giờ Việt Nam).

Reuters đưa tin, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á ghi nhận giảm, duy trì dưới mức 10 USD/mmBTU trong tuần thứ 4 liên tiếp, với triển vọng phục hồi hạn chế do nhu cầu ảm đạm và tồn kho nhiều./.