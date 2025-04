Ngày 124: Giá cao su duy trì đà tăng trên sàn Singapore, trong nước ổn định

Sáng 12/4, giá cao su trên thị trường thế giới ghi nhận mức tăng trên sàn SGX – Singapore, giảm mạnh tại thị trường Thái Lan; trong nước ổn định.

Giá cao su trong nước sáng 12/4 ổn định. Ảnh minh họa

Trên thị trường thế giới

Tại thời điểm 08:09 sáng 12/04, trên sàn Tocom – Tokyo (Nhật Bản), giá cao su RSS3 tiếp tục đi ngang trong các hợp đồng kỳ hạn. Cụ thể, tại hợp đồng giao tháng 4/2025 ở mức 341.00 yên/kg; hợp đồng giao tháng 5/2025 giữ nguyên ở mức 342.10 yên/kg; hợp đồng giao tháng 6/2025 hiện ở mức 341.70 yên/kg;…

Tương tự, trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tại thời điểm 08:09:01 sáng 12/04, giá cao su tự nhiên duy trì đà đi ngang. Giá tháng 4/2025 hiện ở mức 16.640 NDT/kg, tháng 5/2025 ở mức 16.680 NDT/kg, tháng 6/2025 giữ ở mức 16.740 NDT/kg, tháng 7/2025 ở mức 16.795 NDT/kg, và tháng 8/2025 giữ nguyên ở mức 16.815 NDT/kg.

Tại Singapore, cập nhật lúc 08:14:01 sáng 12/04, giá cao su TSR20 trên sàn SGX duy trì đà tăng. Cụ thể, tại kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 2.60 cent/kg, lên mức 168.20 cent/kg; kỳ hạn tháng 6/2025 tăng 2.70 cent/kg, lên mức 168.90 cent/kg; kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 2.50 cent/kg, lên mức 168.80 cent/kg; kỳ hạn tháng 8/2025 tăng 2.40 cent/kg, lên mức 169.10 cent/kg;…

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 4 ở mức 75,6 baht/kg, giảm xuống mức 72,47 baht/kg, giảm 3,13 baht/kg.

Theo Bernama, tương tự tại Malaysia, giá cao su đã kết thúc chuỗi giảm bốn phiên liên tiếp, đóng cửa tăng theo xu hướng thị trường. Điều này diễn ra sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng việc áp dụng thuế quan đối ứng trong 90 ngày.

Tuy nhiên, đà tăng cũng bị hạn chế bởi đồng ringgit mạnh lên so với đồng đô la Mỹ và sự sụt giảm của giá dầu thô, giữa những lo ngại kéo dài về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc.

Kết phiên giao dịch, Hội đồng Cao su Malaysia báo cáo rằng giá cao su Malaysia tiêu chuẩn loại SMR 20 đã tăng 18,5 sen lên 757 sen/kg, trong khi cao su latex dạng lỏng tăng 1,5 sen lên 557 sen/kg.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08:14:01 ngày 12/4, theo trang giacaphe.com, trong nước, giá thu mua mủ cao su vẫn được giữ ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang: Mủ nước loại 1 ở mức 447 đồng/TSC/kg ; mủ nước loại 2 ở mức 443 đồng/TSC/kg.

Mủ đông tạp: Mủ đông tạp loại 1: ở mức 461 đồng/DRC/kg; mủ đông tạp loại 2 ở mức 406 đồng/DRC/kg.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, giá cao su mủ nước hôm nay: Mức 1 có giá 452 đồng/ độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên; Mức 2 có giá 447 đồng/ độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30; Mức 3 có giá 442 đồng/ độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp hôm nay: Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg; Mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg; Mủ đông có độ DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Giá thu mua tại Công ty cao su Bình Long duy trì ổn định: Mủ nước: 386-396 đồng/TSC/kg; mủ tạp có độ DRC 60% có giá 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng hôm nay: Giá mủ nước ở mức 440 đồng/TSC/kg; Giá mủ tạp ở mức 400 đồng/DRC/kg.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC) cho biết, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 2/2025 ước đạt 945.000 tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 29,2% so với tháng trước. Tiêu thụ cao su tự nhiên đạt 1,187 triệu tấn, giảm 3,3% so với tháng trước nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ năm

ANRPC dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2025 tăng nhẹ 0,4% so với năm 2024, lên 14,897 triệu tấn. Trong đó, Thái Lan tăng 1,2%, Trung Quốc tăng 6%, Ấn Độ tăng 5,6%, Campuchia tăng 5,6%, Myanmar tăng 5,3% và các quốc gia khác tăng 3,5%, trong khi đó Indonesia giảm 9,8%, Việt Nam giảm 1,3% và Malaysia giảm 4,2%./.