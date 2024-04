Ngày 12/4: Giá dầu thô biến động trái chiều, gas giảm 0,62%

(TBTCO) - Giá dầu thô hôm nay (12/4) biến động trái chiều vì lạm phát duy trì ở mức cao, làm suy yếu hy vọng hạ lãi suất trong ngắn hạn của Mỹ, nhưng lo ngại Iran có thể tấn công Israel đã khiến giá dầu thô neo gần mức cao nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, giá gas giảm 0,62% ở mức 1,75 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 5/2024.

Giá dầu thô hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá dầu WTI tăng 0,5% lên 85,5 USD/thùng

Giá dầu thô giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 114 vì lạm phát duy trì ở mức cao, làm suy yếu hy vọng hạ lãi suất trong ngắn hạn của Mỹ, nhưng lo ngại Iran có thể tấn công Israel đã khiến giá dầu thô neo gần mức cao nhất trong 6 tháng.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 0,8% xuống 89,7 USDthùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,4% xuống 85 USD.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 124, giá dầu thô biến động trái chiều. Tại thời điểm 7h30 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giảm 0,14% xuống 90 USDthùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 85,5 USD.

Chiến lược gia năng lượng toàn cầu Vikas Dwivedi của Macquarie cho biết sẽ khó duy trì giá dầu Brent trên 90 USDthùng trong nửa cuối năm nay mà không có sự gián đoạn nguồn cung thực tế liên quan đến các sự kiện địa chính trị.

“Do đó, chúng tôi dự đoán giá dầu sẽ giảm trong năm nay do nguồn cung ngoài OPEC tăng trưởng, một lượng lớn công suất dự phòng của OPEC+ gia nhập trở lại thị trường và khả năng lạm phát tiếp tục làm giảm nhu cầu”, ông nói thêm.

Giá gas giao dịch ở mức 1,75 USDmmBTU

Mở cửa phiên giao dịch sáng 124, giá gas tại thị trường thế giới giảm 0,62% xuống mức 1,75 USDmmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 52024.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO), Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ rẻ hơn so với than vào năm 2024.

Việc sử dụng than để tạo ra năng lượng của Mỹ đã giảm so với khí đốt trong nhiều năm, một phần vì khí đốt tạo ra ít carbon dioxide và các khí thải khác hơn, cũng như giá so với than đã giảm, đặc biệt là trong năm nay.

EIA cho biết, vào năm 2024, giá khí đốt giao ngay tại Henry Hub của Mỹ ở Louisiana sẽ chỉ đạt trung bình 2,15 USD trên một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) so với 2,45 USD cho than đá.

Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên giá khí đốt trung bình hằng năm thấp hơn giá than, theo dữ liệu năng lượng liên bang từ năm 2001. So với những năm trước, mức giá trung bình là 2,54 USDmmBtu đối với khí đốt và 2,52 USD đối với than vào năm 2023, và trung bình là 3,62 USD đối với khí đốt và chỉ 2,07 USD đối với than trong 5 năm trước (2018 - 2022)./.