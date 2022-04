Ngày 1/4/2022, Việt Nam ghi nhận 72.556 ca mắc mới và 33 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 31/3 đến 16h ngày 1/4/2022, Việt Nam ghi nhận 72.556 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 7.734 ca, Nghệ An 3.226 ca, Đắk Lắk 3.099 ca, Phú Thọ 3.087 ca, Yên Bái 2.998 ca, Lào Cai 2.804 ca, Bắc Giang 2.705 ca, Quảng Ninh 2.450 ca, Hà Giang 2.294 ca, Vĩnh Phúc 2.202 ca, Quảng Bình 2.030 ca, Thái Bình 1.922 ca, Lạng Sơn 1.890 ca, Bắc Kạn 1.770 ca, Tuyên Quang 1.588 ca, Sơn La 1.569 ca, Bắc Ninh 1.375 ca, Vĩnh Long 1.331 ca, Cao Bằng 1.273 ca, Bình Định 1.226 ca, Hải Dương 1.215 ca, Hà Nam 1.188 ca, Hưng Yên 1.181 ca, Thái Nguyên 1.152 ca, Cà Mau 1.135 ca, Hòa Bình 1.096 ca, Lâm Đồng 1.088 ca, Quảng Trị 1.084 ca, Tây Ninh 1.030 ca, Bình Dương 982 ca, Ninh Bình 951 ca, Lai Châu 937 ca, Bến Tre 919 ca, Điện Biên 854 ca, Hà Tĩnh 737 ca, Đà Nẵng 734 ca, TP Hồ Chí Minh 725 ca, Bình Phước 667 ca, Nam Định 616 ca, Quảng Ngãi 568 ca, Thừa Thiên Huế 555 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 524 ca, Đắk Nông 494 ca, Thanh Hóa 482 ca, Trà Vinh 419 ca, Phú Yên 394 ca, Hải Phòng 378 ca, Khánh Hòa 323 ca, Bình Thuận 314 ca, Quảng Nam 263 ca, An Giang 170 ca, Bạc Liêu 156 ca, Kon Tum 143 ca, Kiên Giang 125 ca, Long An 120 ca, Đồng Nai 69 ca, Sóc Trăng 59 ca, Cần Thơ 48 ca, Tiền Giang 27 ca, Hậu Giang 25 ca, Ninh Thuận 23 ca, Đồng Tháp 12 ca. Có 51.351 ca trong cộng đồng. 13.498 ca được công bố khỏi bệnh. 33 ca tử vong do COVID-19.