Ngày 14/9: Giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức cao, hồ tiêu giao dịch quanh mốc 152.000 -156.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá cà phê trong nước hôm nay (14/9) tăng 500 - 600 đồng/kg nằm trong khoảng 121.500 - 122.000. Hiện giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 122.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trọng điểm duy trì ổn định so với ngày hôm qua giao dịch quanh mốc 152.000 -156.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 500 - 600 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong khoảng 121.500 - 122.000/kg

Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng 500 - 600 đồng/kg nằm trong khoảng 121.500 - 122.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 122.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.900 đồng tăng 600 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.800 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.900 đồng/kg tăng 600 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 122.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 122.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 14/9/2024 lúc 5h30 tăng mức tăng 4.658 - 5.267 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 5.267 USD/tấn tăng 190 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.998 USD/tấn (tăng 182 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.790 USD/tấn (tăng 180 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.658USD/tấn (tăng 173USD/tấn).

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 14/9/2024 sắc xanh chiếm ưu thế, mức tăng từ 9.20 - 10.05 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 259.45 cent/lb, tăng 4.03%; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 256.60 cent/lb (tăng 3.89%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 253.95 cent/lb (tăng 3.82 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 250.95 tăng 3.81%.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 14/9/2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 316.95 USD/tấn, tăng 4.38 %; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 305.40 USD/tấn (giảm 0.59 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 310.80 USD/tấn, tăng 3.08% và giao hàng tháng 5/2025 là 311.70 USD/tấn, tăng 4.13%.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay ngày 14/9/2024, tại các vùng trọng điểm duy trì ổn định so với ngày hôm qua giao dịch quanh mốc 152.000 -156.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 156.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 156.000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 154.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 156.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 152.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 155.000 đồng/kg.

Như vậy, sau 2 ngày tăng, giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận duy trì ổn định ngày thứ 2 ở các địa phương trọng điểm, Giá tiêu hôm nay duy trì đà đi ngang tại các vùng trọng điểm, chỉ có tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở vùng giá 152.000 – 156.000 đồng/kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông cao nhất là 156.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.562 USD/tấn, tăng 0,04%, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.121USD/tấn, tăng 0,04%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 7.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l, giảm 4,41%; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn, giảm 1,76%; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Brazil hiện đang là quốc gia sản xuất và xuất khẩu tiêu đen lớn thứ hai thế giới sau Việt Nam, chiếm 17 - 18% tổng nguồn cung toàn cầu. Do đó, tình trạng mất mùa liên tục tại Brazil sẽ gây ra tác động trên thị trường, dự kiến sẽ đẩy giá tiêu toàn cầu tăng lên những tháng cuối năm 2024 khi nguồn cung tiêu từ các nước sản xuất lớn khác như Việt Nam, Malaysia, Indonesia… cũng đều giảm./.