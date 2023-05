(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay tăng rải rác 1.000 đồng/kg tại một vài địa phương trên cả nước và dao động quanh mức từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Giá thịt heo ổn định tại công ty thực phẩm bán lẻ. Theo đó, mức giá nạc vai heo được ghi nhận thấp hơn so với nạc đùi heo 1.000 đồng/kg và sườn già heo 8.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc tăng nhẹ và dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi cao nhất khu vực tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Thái Bình là 55.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại có giá đi ngang từ 53.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận thay đổi

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận thay đổi mới. Hiện tại, mức giao dịch cao nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi là 56.000 đồng/kg. Thấp hơn một giá ở mức 55.000 đồng/kg gồm có Lâm Đồng và Bình Thuận. Heo hơi tại các địa phương khác vẫn được giao dịch ổn định trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam hôm nay cũng đi ngang so với cuối tuần trước

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay cũng đi ngang so với cuối tuần trước. Theo đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Long An và Bến Tre là 55.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Ngoại trừ tỉnh An Giang đang thu mua heo hơi với giá thấp nhất là 52.000 đồng/kg, các địa phương còn lại có giá giao dịch từ 53.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ không đổi

Hôm nay (16/5), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn tiếp tục lặng sóng tại thời điểm khảo sát lúc 6h15. Hiện, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 91.922 - 147.922 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, các sản phẩm nạc vai heo, nạc dăm heo và ba rọi heo có giá tương ứng 109.520 đồng/kg, 131.920 đồng/kg và 147.922 đồng/kg. Thấp hơn là giá ba mặt hàng thịt heo xay loại 1, thịt đùi heo và chân giò rút xương lần lượt ở mức 91.922 đồng/kg, 101.520 đồng/kg và 106.322 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không có biến động thời điểm khảo sát lúc 6h15. Hiện, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 59.000 - 157.000 đồng/kg.

Trong đó, mỡ heo đang giữ giá thấp nhất trong tất cả các sản phẩm khảo sát - 59.000 đồng/kg. Cao hơn là giá nạc vai heo với mức ghi nhận 94.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn 1.000 đồng/kg là giá nạc đùi heo đang ở mức 95.000 đồng/kg. Tiếp đến, sườn già heo và đuôi heo có giá lần lượt 102.000 đồng/kg và 123.000 đồng/kg.