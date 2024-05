Ngày 17/5: Giá sắt thép tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn nửa tháng

(TBTCO) - Sáng nay, giá sắt thép trên sàn giao dịch Thượng Hải quay đầu tăng mạnh, đưa giá trở lại mốc 3.560 Nhân dân tệ/tấn - mốc cao nhất trong hơn nửa tháng. Quặng sắt cũng phục hồi nhờ các cuộc đàm phán về kích thích bất động sản của Trung Quốc. Riêng thị trường trong nước, các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức giá ổn định.

Ảnh minh họa.

Giá tăng trên sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h45 ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 88 Nhân dân tệ lên mức 3.560 Nhân dân tệ/tấn.

Vào hôm thứ Năm (16/5), giá quặng sắt kỳ hạn tăng trở lại khi tin tức về việc chính quyền nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc xem xét việc chính phủ mua lại những ngôi nhà chưa bán đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư và triển vọng nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép quan trọng.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 2,56% ở mức 881 nhân dân tệ/tấn (tương đương 122,09 USD/tấn).

Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 2,46% lên 116,5 USD/tấn.

Thị trường trong nước tiếp tục ổn định

Theo khảo sát mới nhất tại SteelOnline.vn, giá thép CB240 và D10 CB300 tại thị trường trong nước được duy trì ổn định. Cụ thể:

Tại miền Bắc: Thép Hoà Phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.430 đồng/kg. Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 cũng giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.540 đồng/kg.

Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 13.940 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 10 đồng/kg, xuống mức 14.630 đồng/kg. Giá thép Việt Nhật (VJS), với dòng thép CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.110 đồng/kg, với dòng thép D10 CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng/kg.

Giá thép Kyoei Việt Nam (KVSC) với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 13.970 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.270 đồng/kg. Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg xuống mức 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.390 đồng/kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.440 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.750 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.670 đồng/kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 14.430 đồng/kg. Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 15.300 đồng/kg.

Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.410 đồng/kg. Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.510 đồng/kg.

Trong tháng 4/2024, giá bình quân của hầu hết các mặt hàng trên thị trường thép thế giới đều giảm so với tháng trước, ngoại trừ quặng sắt. Giá quặng sắt tăng 1,2% so với tháng 3/2024. Đối với thị trường trong nước, giá thép phế tăng khoảng 1% và giá phôi thép tương đương so với tháng trước.

Trái ngược với diễn biến tăng của giá nguyên vật liệu, giá thép thành phẩm nội địa tháng 4 vẫn tiếp tục giảm, riêng mặt hàng thép cuộn xây dựng có tới 3 đợt điều chỉnh giảm. Điều này đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên các nhà sản xuất cũng cho biết thêm, tốc độ tiêu thụ của doanh nghiệp mình đã có sự cải thiện hơn so với tháng trước khiến kỳ vọng vào sự phục hồi cả về giá và nhu cầu của thị trường thép xây dựng nội địa đang ngày càng tăng cao, VNSTEEL đưa tin./.