Ngày 18/6: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay (18/6) tiếp tục giảm mạnh từ 1.400 đến 1.600 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm kể từ tháng 6/2024. Hiện giá tiêu trong nước nằm ở mức 133.000 - 134.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh liên tiếp từ 1.400 đến 1.600 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh liên tiếp

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, dao động trong khoảng 110.000 - 110.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 110.600 đồng/kg. Giảm mạnh 1.400 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 110.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.400 đồng/kg, giao dịch ở mốc 110.400 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng giảm 1.600 đồng/kg ở mức giá 110.000 đồng/kg.

Những ngày gần đây, giá cà phê tại Việt Nam liên tục giảm mạnh, phản ánh tác động từ thị trường quốc tế và hoạt động bán ra trong nước. Theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này.

Thứ nhất, căng thẳng địa chính trị khiến dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang các kênh trú ẩn như vàng và dầu thô, làm suy yếu nhóm hàng hóa nông sản, trong đó có cà phê.

Thứ hai, Brazil đang bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2025 - 2026. Dù tiến độ arabica bị chậm lại do mưa lớn, nhưng nguồn cung Robusta và Arabica vẫn dồi dào, gây áp lực lên giá.

Thứ ba, giá cà phê trong nước giảm sau thời gian dài neo cao đã khiến nhiều đại lý và nông dân tranh thủ bán ra chốt lời. Trong khi đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu tạm dừng thu mua để quan sát thị trường, khiến lực cầu suy yếu tạm thời.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/6 ở mức 4.319 USD/tấn, tiếp tục giảm 0,96% (42 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 0,88% (37 USD/tấn), xuống còn 4.155 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm 2,35% (8,1 US cent/pound), xuống còn 335,85 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 2,29% (7,8 US cent/pound), đạt 332,45 US cent/pound.

Giá tiêu giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm mạnh so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 133.000 đồng/kg đến 134.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 134.000 đồng/kg; tại Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg hiện ở mức 133,000 đồng/kg; tại Đắk Nông giảm 2.000 đồng/kg hiện ở mức 134.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 133.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Đồng Nai giảm 2000 đồng/kg ở mức 133.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau: Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.506 USD/tấn (tăng 0,09%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10.139 USD/tấn (tăng 0,09%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6.050 USD/tấn (giảm 2,07%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11.850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam giảm mạnh so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.000 USD/tấn (giảm 5%); loại 550 gr/l đạt 6.100 USD/tấn (giảm 4,92%).

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam giảm mạnh so với hôm qua đạt 9.000 USD/tấn (giảm 3,33%)./.