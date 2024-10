Ngày 2/10: Giá cà phê tiếp tục tăng chưa có điểm dừng, hồ tiêu ổn định

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (2/10) tăng nhẹ 100 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, dao động từ 121.000 - 122.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trọng điểm ổn định so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 147.000 -149.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước là 149.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ tại các địa phương trọng điểm. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp đà tăng tăng

Giá cà phê hôm nay (2/10) đã tăng nhẹ 100 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, dao động từ 121.000 - 122.100 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với mức giá thu mua cao nhất là 122.100 đồng/kg, theo sát là Đắk Nông (121.200 đồng/kg) và Lâm Đồng (121.100 đồng/kg). Riêng Gia Lai, giá cà phê hôm nay giữ nguyên ở mức 121.000 đồng/kg.

Sự tăng nhẹ này được cho là phản ánh xu hướng chung của thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê Robusta trên sàn London và giá cà phê Arabica trên sàn New York đều ghi nhận sự tăng nhẹ về giá.

Sự tăng giá của cà phê Arabica Brazil cũng đáng chú ý. Kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 323,50 USD/tấn, tăng 0,53%; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 322,05 USD/tấn (tăng 0,20%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 326,65 USD/tấn, tăng 0,37% và giao hàng tháng 7/2025 là 322,60 USD/tấn, tăng 0,40%.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá cà phê có khả năng chỉ tăng nhẹ so với hôm nay. Điều này do thị trường cà phê nội địa Việt Nam hiện khá tĩnh lặng trước mùa vụ mới 2024/2025, với mức giá mua giảm 200-250 USD/tấn so với giá niêm yết tại sàn giao dịch London.

Giá tiêu giao dịch quanh mốc 147.000 - 149.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay (2/10) tại các vùng trọng điểm ổn định so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 147.000 -149.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu ở Gia Lai thu mua ở mức 147.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay có một vài biến động. Theo đó, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 148.000 đồng/kg duy trì đà đi ngang so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay ổn định tại các địa phương trọng điểm. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở mốc 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 6.939 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.278 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 6.750 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.900 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn...

Hạt tiêu, được mệnh danh là “vàng đen” bởi giá trị kinh tế cao, đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong xuất khẩu của Việt Nam. Theo số liệu sơ bộ từ Hải quan, trong tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu 20.000 tấn hạt tiêu, thu về 125 triệu USD. Con số này ấn tượng hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng 10,4% về lượng và 84,9% về giá trị. Điều đáng chú ý là giá xuất khẩu trung bình đạt mức kỷ lục 6.239 USD/tấn, tăng 67,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 8 năm.

Sự bùng nổ của xuất khẩu hạt tiêu thể hiện rõ nét hơn khi nhìn vào kết quả 9 tháng đầu năm. Việt Nam đã thu về hơn 1 tỷ USD từ 203.000 tấn hạt tiêu xuất khẩu. Mặc dù lượng hàng xuất khẩu giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị lại tăng trưởng mạnh mẽ 46,9%, khẳng định vị thế của hạt tiêu trong bức tranh xuất khẩu nông sản của Việt Nam./.