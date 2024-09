Ngày 21/9: Giá cà phê đồng loạt giảm mạnh, giá tiêu tăng - giảm trái chiều

(TBTCO) - Giá cà phê Robusta thế giới giao tháng 11/2024 giảm về 5.279 USD/tấn; giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm còn 255,45 US cent/lb cùng lúc giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg, giá bán cao nhất là 122.100 đồng/kg. Giá tiêu tại các vùng trọng điểm tăng, giảm trái chiều từ 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 148.000 -152.000 đồng/kg.

Giá cà phê đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu.

Các thị trường cà phê đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay giao dịch trong khoảng 121.700 - 122.100 đồng/kg, đồng loạt giảm mạnh 1.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 121.700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 122.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 122.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 122.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 122.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 122.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.900 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 122.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 166 USD/tấn, ở mức 5,082 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 165 USD/tấn, ở mức 4,824 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 10,15 cent/lb, ở mức 251,50 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 10,25 cent/lb, ở mức 249,45 cent/lb.

Giá tiêu trong nước tăng, giảm trái chiều

Giá tiêu tại các vùng trọng điểm tăng, giảm trái chiều từ 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 148.000 -152.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk là 152.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 152.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 149.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay biến động trái chiều tăng 500 - 1.000 đồng/kg ở các địa phương trọng điểm. Giá tiêu cao nhất ở mốc 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay: Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.715USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.305 USD/tấn .

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.900 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn...