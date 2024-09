Ngày 22/9: Giá cà phê có tuần giảm sâu, giá tiêu biến động tại các địa phương trọng điểm

(TBTCO) - Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 giảm 217 USD/tấn, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 giảm 8,7 cent/lb, cà phê nội địa có tuần giảm sâu. Giá tiêu trong khoảng 150.000 - 151.000 đồng/kg, giá tiêu hôm nay tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg tại các địa phương.

Giá cà phê trong nước có tuần giảm sâu. Ảnh tư liệu

Nguồn cung thấp, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm

Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh 2.000 - 2.200 đồng/kg nằm trong khoảng 119.500 - 120.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 119.800đ đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai là 120.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.000 đồng giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 119.900 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.000 đồng/kg giảm 2. 100 đồng/kg so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 120.000 đồng/kg giảm 2.100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 119.500 đồng/kg giảm 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.000 đồng/kg giảm 2.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 119.900 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 189 USD/tấn, ở mức 5.059 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 186 USD/tấn, ở mức 4.803 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 10,9 cent/lb, ở mức 250,75 cent/lb, giao tháng 3/2025 cent/lb giảm 11,05 cent/lb, ở mức 248,65 cent/lb.

Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 giảm 217 USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 giảm 8,7 cent/lb. Giá cà phê nội địa mất trung bình 4.000 đồng/kg.

Tuần này giá cà phê 2 sàn giảm mạnh cho dù Fed đã quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm. Lý giải nguyên nhân, chuyên gia cho hay động thái của thị trường là điều đã được dự báo trước, không có bất ngờ.

Bởi thông tin Fed giảm lãi suất đã được thị trường chuẩn bị trước cả tháng. Đầu cơ và các quỹ đã tăng mua, tích trữ nhiều tuần trước đó trước hưng phấn của thị trường. Như tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 tăng 497 USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 tăng 23,45 cent/lb. Giá cà phê nội địa thêm trung bình 6.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, nhưng ngày cuối tuần, thông tin dự báo mưa ở Brazil đẩy 2 sàn bán thanh lý mạnh hơn, dẫn đến giảm giá liên tiếp. Theo các nguồn tin sẽ có mưa ở các vùng trồng cà phê của Brazil vào tuần tới, đúng trong thời kỳ cần nước để cây ra hoa, đây là thời điểm rất quan trọng đối với cây cà phê của Brazil. Ngoài ra giá kim loại vàng tăng cao cũng hút hết vốn từ những thị trường khác, trong đó có cà phê.

Giá tiêu trong nước tăng - giảm trái chiều, thế giới ổn định

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 150.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.715 USD/tấn (tăng 1,66%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.154 USD/tấn (tăng 1,65%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.900 USD/tấn (giảm 1,43%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn (tăng 2,75%).

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn./.