Ngày 25/5: Giá cà phê lao dốc, tiêu và cao su tiếp diễn đà tăng

(TBTCO) - Sáng nay, thị trường cà phê trong nước chứng kiến mức giảm giá mạnh. Ngược lại giá cà phê Robusta trên sàn London tăng tới 73 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Giá tiêu và cao su tiếp tục kéo dài đà tăng.

Ảnh minh họa

Giá cà phê

Sáng nay ghi nhận mức giảm tại thị trường trong nước, tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Thị trường trong nước: Giảm 3.000 đồng/kg tại thời thời điểm 5h24 phút ngày 25/5.

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 114.200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 114.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 114.500 đồng/kg.

Cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 113.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 114.000đồng/kg.

Thị trường thế giới: Tại thời điểm 5 giờ 24 phút, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng tới 73 USD/tấn so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3.616 - 3.892 USD/tấn.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.892 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.806 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.709 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 3.616 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng nhẹ, từ 2,40-2,60 cent/lb.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 218,25 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 217,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 216,10 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 215,25 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tăng giảm thất thường, dao động từ 260.55 - 273.25 USD/tấn.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 273.25 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 266.45 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 262.40 USD/tấn và giao hàng tháng 3/2025 là 260.55 USD/tấn.

Giá tiêu có phiên tăng thứ tư liên tiếp

Thị trường trong nước: Đầu giờ sáng nay tăng 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp của thị trường trong nước đưa giá tiêu trong nước gần với mốc 120.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 118.000 - 119.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua với mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá được thu mua với mức 119.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá ở mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, ở mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá ở mức 119.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Phước giá được thu mua với mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 5.000 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.000 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 7.179 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 5.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 7.200 USD/tấn. Ngày cuối tuần IPC điều chỉnh tăng mạnh giá tiêu tại Indonesia, giữ ổn định tại những quốc gia khác.

Giá cao su ghi nhận chuỗi tăng thứ 6 liên tiếp trên thị trường thế giới

Thị trường trong nước: Tại các công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 283 - 312 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285 - 305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC. Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua ở mức 283 - 293 đồng/TSC. Công ty Cao su Phước Hòa giữ giá thu mua ở mức 310 - 312 đồng/TSC.

Thị trường thế giới: Lúc 5h00 hôm nay (giờ Việt Nam) ghi nhận mức giá trong chuỗi tăng ngày thứ 6 liên tiếp.

Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ­RSS3 tiếp tục neo cao, dao động ở mức 325,5 - 331,0 JPY/kg.

Cụ thể, giá cao su ­RSS3 hợp đồng kỳ hạn giao tháng 6/2024 ở mức 325,5 JPY/kg, giảm 1,06%, tương đương giảm 3,50 JPY/kg so với cuối phiên liền trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 327,2 JPY/kg, giảm 0,46%. Kỳ hạn giao hàng tháng 8/2024 là 328,3 JPY/kg, giảm 0,52%. Kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 330,6 JPY/tấn, giảm 0,42%. Kỳ hạn giao hàng tháng 10/2024 là 331 JPY/kg, giảm 0,09%.

Tương tự, giá cao su TSR20 tại Sở Giao dịch Singapore (SGX) dao động ở mức 169,5 - 173,8 US cent/kg...

Theo đó, giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 2,05% lên mức 169,5 US cent/kg. Kỳ hạn giao hàng tháng 8/2024 là 170,1 US cent/kg, tăng 1,98%. Kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 170,8 US cent/kg, tăng 1,97%. Kỳ hạn giao hàng tháng 10/2024 là 170.1 US cent/kg tăng 1,97 %./.