Ngày 4/12: Giá sắt thép trên sàn giao dịch quay đầu giảm phiên đầu tuần

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay (4/12), giá sắt thép quay đầu giảm 26 Nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Trong nước, các thương hiệu vẫn duy trì giá cũ. Dự báo, giá thép trong nước sẽ tăng trong quý IV nhờ nhu cầu xây dựng và giá thép Trung Quốc đã tăng mạnh trong thời gian trước đó.

Ảnh minh họa

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Khảo sát tại thời điểm 9h45 (giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải xuống mức 3.929 Nhân dân tệ/tấn, giảm 26 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 7 tuần do Bắc Kinh tiếp tục can thiệp vào thị trường để điều tiết giá, mặc dù hợp đồng tăng vào hôm thứ Sáu (1/12) do số liệu sản xuất lạc quan, theo Reuters.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn DCE chốt phiên với giá cao hơn 2% ở mức 975,5 nhân dân tệ/tấn (136,55 USD/tấn).

Trong tuần trước (27/11 - 1/12), giá quặng sắt Đại Liên đã giảm 0,12%.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), giá quặng sắt chuẩn giap tháng 1 tăng 0,9% lên 129,58 USD/tấn.

Hợp đồng chuẩn đã giảm 2,1% trong tuần này, lần giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp.

Thị trường trong nước

Theo SteelOnline.vn, giá thép xây dựng trong nước ngày 4/12 duy trì đi ngang với các mặt hàng gồm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn CB300.

Giá cụ thể được các thương hiệu niêm yết ở mốc sau:

Tại miền Bắc: Giá thép Hoà Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.040 đồng/kg.

Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.990 đồng/kg.

Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.480 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.900 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.400 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.650 đồng/kg.

Tại miền Trung: Giá thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 13.990 đồng/kg.

Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.490 đồng/kg.

Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.940 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.060 đồng/kg.

Tại miền Nam: Giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.090 đồng/kg.

Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.650 đồng/kg.

Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.840 đồng/kg./.