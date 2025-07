Ngày 7/7: Giá cà phê lấy lại đà tăng sau hai tháng giảm sâu, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới và nội địa hôm nay đã tăng trở lại trong tuần đầu tháng 7, sau hai tháng liên tiếp giảm sâu. Trong khi đó, giá tiêu đen tại thị trường nội địa tuần qua bật tăng mạnh 7.000 - 12.000 đồng/kg so với tuần trước, trong khi giá xuất khẩu cũng tăng tới 440 - 470 USD/tấn.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 95.800 - 96.400 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng 1.800 - 2.200 đồng/kg

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 95.800 - 96.400 đồng/kg, tăng 1.800 - 2.200 đồng/kg (tương ứng 2 - 2,3%) so với tuần trước. Thị trường đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau hai tháng lao dốc.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hiện đang đang được thu mua ở mức cao nhất là 96.400 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng lần lượt là 2.100 đồng/kg và 2.200 đồng/kg, cùng được điều chỉnh lên mức 96.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng đạt 95.800 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều, với Robusta tăng nhẹ trong khi Arabica sụt giảm mạnh.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London ở mức 3.677 USD/tấn, tăng 0,4% (16 USD/tấn) so với phiên trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 cũng tăng 0,7% (24 USD/tấn), lên mức 3.617 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,7% (14,2 US cent/pound), xuống còn 289,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,5% (13,3 US cent/pound), còn 284,15 US cent/pound.

Giá tiêu dao động trong khoảng 139.000 - 144.000 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 139.000 - 144.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, giá mặt hàng này đã tăng mạnh 7.000 - 12.000 đồng/kg tùy từng địa phương.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk tăng 11.000 đồng/kg trong tuần qua và hiện đang được thu mua ở mức cao nhất là 144.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến ở mức 140.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg. Bình Phước cũng ghi nhận mức giá 140.000 đồng/kg, nhưng tăng tới 12.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai là địa phương có mức giá thấp nhất, hiện được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg trong tuần qua.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu khởi sắc trở lại ở hầu hết các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.539 USD/tấn, tăng 11 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tuần qua tăng mạnh 440 - 470 USD/tấn, dao động trong khoảng 6.240 - 6.370 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l.

Tương tự, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng tới 400 USD/tấn, lên mức 6.250 USD/tấn.

Riêng tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia được báo giá ở mức 10.184 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng 150 USD/tấn trong tuần qua, lên 8.950 USD/tấn.

Trong khi tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi ngang ở mức 11.750 USD/tấn./.