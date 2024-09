Ngày 7/9: Giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023

(TBTCO) - Giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023 vào ngày thứ Sáu (06/09), ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong gần 1 năm, khi OPEC+ đã không thể trấn an được thị trường về việc cân bằng cung cầu toàn cầu và dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến.

Dầu Brent cũng mất 9,8% trong tuần này. Ảnh minh họa

Ghi nhận trên Oilprice lúc 5h30 ngày 7/9/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 68,16 USD/thùng, giảm 2,14% (tương đương giảm 1,48 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 71,46 USD/thùng, giảm 1,69% (tương đương giảm 1,23 USD/thùng).

Dầu WTI đã chạm mức đáy 67,17 USD/thùng vào đầu phiên và sụt 8% trong tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2023. Dầu Brent lao dốc 9,8% trong tuần này.

OPEC+ đã hoãn kế hoạch tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày cho đến tháng 12/2024 vì dầu bị bán tháo mạnh. Việc tăng sản lượng sẽ đưa khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trở lại thị trường cho đến cuối năm sau.

Bank of America đã hạ dự báo giá dầu trong năm 2025 xuống 75 USD/thùng đối với dầu Brent, giảm so với mức 80 USD/thùng trước đó, và xuống 71 USD/thùng đối với dầu WTI, giảm so với mức 75 USD/thùng trước đó.

Trong khi đó, Citi dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình ở mức 60 USD/thùng vào năm tới vì thị trường dự kiến sẽ trở nên dư thừa đáng kể./.