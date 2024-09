(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Bộ Công thương cho biết, do chủ động chuẩn bị từ sớm nên các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn các tỉnh đã chuẩn bị đủ hàng cung cấp trong vòng 1-2 ngày. Ngay sau khi bão tan, các địa phương đang nỗ lực điều phối cung ứng xăng dầu hoạt động trở lại bình thường.

Thống kê của Bộ Công thương, do ảnh hưởng của bão số 3, các cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng bị thiệt hại.

Đáng kể là Công ty Xăng dầu B12 (đầu mối cung cấp xăng dầu lớn nhất miền Bắc) bị sạt lở 100m bờ kè và chìm 02 tàu kéo phao khi đang neo đậu tại kho cảng. Các kho xăng dầu Cái Lân (Quảng Ninh), An Hải và Đình Vũ (Hải Phòng) cũng bị ảnh hưởng.

Người dân mua xăng tại cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 18h30 tối ngày 8/9/2024. Ảnh: Hải Anh

Nhiều cửa hàng xăng dầu khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng bị tốc mái. Tình trạng mất điện diện rộng, không có kết nối Internet, ảnh hưởng các cơ sở bán hàng tự động và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử.

Tại Hà Nội: Báo cáo nhanh của Sở Công thương Hà Nội cho biết, đến 9h ngày 8/9 cho thấy, không có thiệt hại về người và các trang thiết bị phục vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu. Đa số các cửa hàng bị hư hại như: Bong tróc hệ thống quảng cáo, rơi biển hiệu, vỡ cửa kính, tốc mái, đứt, chập dây điện, cây đổ gần vị trí cửa hàng.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. Hiện nay, cơ bản các cửa hàng xăng dầu đều đang bán hàng bình thường.

Cá biệt, có một số cửa hàng đang tạm dừng bán hàng do sự cố mất điện do đứt đường dây điện, đang chờ cơ quan điện lực xử lý. Một số cửa hàng chỉ thanh toán được bằng tiền mặt do mất tín hiệu viễn thông. Tuy nhiên, đa số các cửa hàng đã chuẩn bị đầy đủ hàng hoá, sẵn sàng để phục vụ nhân dân sau bão.