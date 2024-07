Ngày 9/7: Giá gạo trong nước tăng nhẹ, gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định

(TBTCO) - Giá gạo hôm nay (9/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ 50 đồng/kg. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè thu tăng 50 đồng ở mức 10.800 - 10.900 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 12.800 - 12.900 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có điều chỉnh.

Giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ 50 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Với mặt hàng gạo hôm nay tăng từ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè thu tăng nhẹ 50 đồng ở mức 10.800-10.900 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 12.800 - 12.900 đồng/kg.

Trên thị trường gạo hôm nay giao dịch chậm, giá ổn định so với cuối tuần, kho mua vào nhiều, nguồn về ít; gạo chợ mua đều, ít gạo đẹp.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không có điều chỉnh. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng/kg; gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg; gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 20.000 - 21.000 đồng/kg; gạo Hương lài 20.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, hôm nay giá không có sự thay đổi. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, lúa ổn định IR 50404 giá dao động quanh mốc 6.800 - 6.900 đồng/kg; Lúa Đài thơm 8 giá 7.100 - 7.200 đồng/kg; Lúa OM 5451 giá ổn định 7.000 - 7.100 đồng/kg; Lúa OM 18 có giá 7.000 - 7.200 đồng/kg; OM 380 dao động từ 7.200 - 7.300 đồng/kg. Lúa Nhật ở mốc ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 7.600 - 7.700 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg

Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp đùm 3 tháng (khô) giữ nguyên giá so với giá từ 8.800 đồng/kg đến 9.000 đồng/kg. Ngoài ra, 9.000 - 9.200 đồng/kg là giá bán được áp dụng với nếp Long An (khô). Mặt khác, nếp 3 tháng (tươi) và nếp Long An (tươi) tiếp tục ổn định trong ngày hôm nay.

Trên thị trường lúa hôm nay giao dịch khá, nông dân chào bán giá cao, giá tăng nhẹ so với ngày cuối tuần, nhu cầu mua ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có điều chỉnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 470 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 572 USD/tấn; gạo 25% tấm ổn định ở mức 547 USD/tấn./.