Ngày 9/9: Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng mạnh áp lực lên giá cà phê, hồ tiêu ổn định

(TBTCO) - Giá cà phê trong nước hôm nay (9/9) nằm trong khoảng 117.800 - 118.900/kg. Hiện giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 118.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 152.000 - 153.000 đồng/kg ở các địa phương trọng điểm.

Giá cà phê trong nước hôm nay nằm trong khoảng 117.800 - 118.900/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê nằm trong khoảng 117.800 - 118.900/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay nằm trong khoảng 117.800 - 118.900/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 118.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 118.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 118.500 đồng ổn định so với ngày hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 118.400 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 118.500 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 118.900 đồng/kg,đi ngang so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 117.800 đồng/kg đứng nguyên so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 118.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 118.400 đồng/kg.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, giá trị doanh thu cà phê của cả nước trong 8 tháng đầu năm, được báo cáo cao hơn 34,80% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị khoảng 4,0 tỷ USD.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 9/9/2024 lúc 5h30 giảm mạnh mức giảm 4.261 - 4.770 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.770 USD/tấn giảm 141 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.555 USD/tấn (giảm 129 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.371 USD/tấn (giảm 128 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.261 USD/tấn (giảm 119 USD/tấn).

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 9/9/2024 sắc đỏ chiếm ưu thế, mức giảm từ 7.55 - 8.20 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 236.00 cent/lb, giảm 3.36 %; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 234.55 cent/lb (giảm 3.34%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 232.90 cent/lb (giảm 3.24 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 230.70 giảm 3.17%.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 9/9/2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 287.85 USD/tấn, giảm 2.92%; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 291.10 USD/tấn (tăng 0.69 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 287.15 USD/tấn giảm 2.92 %) và giao hàng tháng 5/2025 là 283.85 USD/tấn, giảm 3.50%.

Giá tiêu ổn định sáng đầu tuần

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ổn định trong khoảng 152.000 - 153.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, hai địa phương có sản lượng lớn nhất của cả nước, giá tiêu đang được thu mua ở mức 153.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai dao động ở mức 153.000 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Phước, giá tiêu đang được giao dịch ở mức thấp hơn là 152.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), trong phiên giao dịch gần nhất giá tiêu đen niêm yết cao nhất là 8.800 USD/tấn tại Malaysia.

Tiếp đến là tiêu đen Lampung của Indonesia với 7.578 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.500 USD/tấn; tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu của Việt Nam được giao dịch trong khoảng 6.600 - 7.000 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 10.900 USD/tấn; Việt Nam đạt 9.300 USD/tấn; và Muntok Indonesia là 8.855 USD/tấn.

8 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 183.756 tấn hồ tiêu các loại, với kim ngạch đạt 881,2 triệu USD, giảm 2,1% về lượng nhưng tăng đến 43% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 8 tháng đầu năm đạt 4.712 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.326 USD/tấn, tăng lần lượt 1.270 USD đối với tiêu đen và 1.371 USD đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm ngoái./.