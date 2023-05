(TBTCO) - Ngày 18/5, lực lượng Công an và Hải quan Nghệ An vừa đồng chủ trì bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma túy đá từ khu vực biên giới vào nội địa.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn cùng tang vật chuyên án cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Sơn.

Từ thông tin có được, Công an huyện Kỳ Sơn đã báo cáo đề xuất và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng này. Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, ngày 11/5/2023 tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), Công an huyện Kỳ Sơn, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Nghệ An đồng chủ trì phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2,017kg ma túy đá.

Tại cơ quan Công an Nguyễn Văn Sơn đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.