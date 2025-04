Lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào mềm và sử dụng loa truyền thanh để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân đảm bảo an ninh, an toàn, không chen lấn, giữ gìn sức khoẻ và vệ sinh chung khu vực. Lực lượng an ninh, y tế, xe cứu thương... luôn sẵn sàng để xử lý khi có tình huống xảy ra.